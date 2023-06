Поздравляем с днём рождения Ахмата Эбзеева!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня празднует свой день рождения проректор Государственного университета управления, доктор политических наук Ахмат Эбзеев.

Уважаемый Ахмат Аскербиевич! Желаем Вам достижения всех поставленных целей, душевного спокойствия и семейного благополучия. Благодарим Вас за высокий профессионализм, преданность делу, энергию и силы, направленные на благо Университета. Пусть ваши идеи будут яркими, как небо над горами Кавказа, жизнь долгой, словно Млечный путь, а здоровье крепче кизила.

Ахмат Эбзеев окончил Карачаево-Черкесский государственной технологический институт в 2001 году и Орловскую региональную академию государственной службы при Президенте РФ в 2011. С 2000 по 2003 год работал корреспондентом общественно-политической газеты Парламента и Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Къарачай». В 2003-2004 был техническим редактором, заместителем редактора, редактором ряда региональных общественно-политических изданий. В 2004 году стал главным редактором российской общественно-политической газеты «Вести гор» и руководил изданием до 2008 года. В 2007 году получил научное звание доцента. В 2008-2021 годах был доцентом, а затем профессором кафедры истории, обществознания и политологии, РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников образования». С 2006 по 2019 год – депутат Народного собрания (Парламента) КЧР, в котором с 2010 по 2019 был председателем комитета по национальной политике, внешним связям, местному самоуправлению и делам некоммерческих организаций. В 2020-2021 году занимал должность первого заместителя директора по внешним связям Международного колледжа современного управления им. М.М.Абрекова. Получил научное звание доктора политических наук в 2021 году. В сентябре 2021 стал советником в Управлении специальной связи по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а через год в октябре 2022 был принят на должность проректора ГУУ.

Ахмат Эбзеев является автором более пятидесяти научных работ и публикаций, в том числе пяти монографий. Награжден почётным знаком «100 лет парламентаризма», медалью им. генерал-полковника С. К. Магометова «За заслуги», почётной грамотой Президиума Народного Собрания (Парламента) КЧР, а также является лауреатом Первой премии IV Международного конкурса научных работ по кавказоведению и регионоведению Юга России им. Ю. А. Жданова.

