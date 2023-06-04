Дождь празднику не помеха

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

Более 500 детей пришли на детский фестиваль «Наука с пеленок», который не стали отменять из-за про ливного дождя, а перенесли в холл главного корпуса МФТИ.

Несколько часов детей сотрудников МФТИ и жителей Долгопрудного, которые не испугались непог оды развлекали фиксики, роботофутболисты и ведущие шоу научных эксперементов. Центром внимания всех участников стали активности, представленные на стенде Физтех.Фабрики: 3d-принтер ы, «линии» по сборке роботов и пневморакет, запуск который прошел, когда закончился дождь.

В буквальном смысле «вишенкой» праздника стали мастер-классы шеф-повара ВкусВилла, который с помощью маленьких помощников приготовил несколько десертов.

Для тех, кто только знакомится с Физтехом, была организована экскурсия в музей МФТИ.

К сожалению, из-за дождя пришлось отменить программу «Физика спорта» от Спортмастер.Лаб, но хорошая новость для студентов Физтеха в том, что Спортмастер.Лаб примет участие на Дне карьеры 9 июня в ГК.

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