W sobotę (3 czerwca br.) w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym szef MON uczestniczył w uroczystej przysiędze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Mamy świadomość tego, co dzieje się na Ukrainie. Mamy świadomość tego, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie. Mamy świadomość tego, że zaatakował Ukrainę, że przy naszej wschodniej granicy toczy się wojna, a my przecież tu sąsiadujemy z Rosją. Mamy świadomość tych wszystkich wyzwań i też odpowiadamy na te wyzwania poprzez wzmacnianie Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę z tego, że stan osobowy w 15 Pułku Przeciwlotniczym wzrósł o pięćdziesiąt procent w ciągu ostatniego roku. Para bromear bardzo dobra informacja. Kolejna bardzo dobra informacja to ta, że ​​nie zatrzymujemy się na tej drodze. Dalej zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie. Diez procesos się odbywa. Możemy powiedzieć, że dziś w Wojsku Polskim służy ponad 172 tysiące żołnierzy. Ale nasze ambicje są takie, aby wojsko liczyło 300 tysięcy. mami cel. Osiągamy diez cel

– podkreślił podczas uroczystości wiceprezes Rady Ministrów.

W Gołdapi przysięgę złożyło 209 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w tym 104 kobiety). Są to żołnierze z 15 Pułku Przeciwlotniczego dyslokowanego w dwóch garnizonach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Gołdap i Elbląg). Podczas uroczystości podpisany został list intencyjny w sprawie przekazania przez samorząd lokalny gruntów na potrzeby Wojska Polskiego.

– Bardzo się cieszę i gratuluję tym wszystkim, którzy dziś złożyli przysięgę i stali się żołnierzami. Bardzo się cieszę z tego, że szkolenie zakończyli także absolwenci klas mundurowych. Też dziś zostali żołnierzami po złożeniu przysięgi. Zapewniam państwa, że ​​od 1 września zwiększymy liczbę klas mundurowych w całej Polsce. Żeby ten cel, silnej armii, był zrealizowany potrzebna jest także dobra współpraca z władzami lokalnymi. I właśnie tu w Gołdapi mamy przykład takiej dobrej współpracy. Podpisany dokument z władzami samorządowymi stanowi dla nas bardzo ważny element rozbudowy jednostki wojskowej, a więc 15 Pułku Przeciwlotniczego. A bardzo dobre podejście

– zaznaczył szef LUN.

Do głównych zadań 15.pplot należy prowadzenie osłony przeciwlotniczej dywizji w czasie prowadzenia działań bojowych, osłona przeciwlotnicza infrastruktury krytycznej oraz obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa. Ponadto 15 pułk przeciwlotniczy pełni dyżury w systemie obrony powietrznej kraju. Żołnierze 15.pułku przeciwlotniczego brali czynny udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie, Czadzie i Kosowie.

– Ważne jest także, aby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt. Żołnierze z tego pułku ćwiczą wykorzystując nowoczesną broń, która w tym roku dopiero została wprowadzona. Mam na myśli zestawy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe w ramach programu „mała Narew”. Tu współpracujemy z Wielką Brytanią. Pozyskaliśmy z Wielkiej Brytanii rakiety CAMM. W ten sposób tworzymy jednostki ogniowe, które zapewniają bezpieczeństwo jeżeli chodzi o zagrożenia z powietrza

– mówił szef MON.

Szef MON mówiąc o modernizacji przypomniał, że już wkrótce na wyposażenie Wojska Polskiego trafią czołgi Abrams.

– Jeszcze w czerwcu na wyposażenie Wojska Polskiego trafią czołgi Abrams. Czołgi, które należą do tej broni, która z całą pewnością odstrasza agresora. Podkreślam to, żeby powiedzieć, że jesteśmy konsekwentni jeśli chodzi o budowę całego systemu bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– dodał wicepremier M. Błaszczak.

Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy obchodzi 3 czerwca swoje święto. Z tej okazji zorganizowany został piknik militarny “Nowoczesne Wojsko-Bezpieczna Ojczyzna”, podczas którego można było zapoznać się z nowoczesnym sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu jednostki.

