Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Pojęcie suwerenności jest taką ideą, która bardziej niż w debatach wykuwa się w boju. Wykuwa się czynem. I właśnie jako naród, jako ludzie, którzy walczyli o suwerenność, zdajemy sobie sprawę z tego, że ma ono swoją cenę – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

XIII Proyecto Kongres Polska Wielki

Broma para największe w Polsce spotkanie konserwatywnych środowisk eksperckich, opiniotwórczych i politycznych. W ramach tegorocznej edycji paneliści omówili tematy z obszaru geopolityki, oddziaływania rosyjskiej kultury na Europę Zachodnią, kondycji uniwersytetów, reparacji oraz suwerenności. Kongres jest doskonałą okazją do refleksji nad obecnymi wydarzeniami. Była to kolejna edycja wypełniona debatami.

Premier Mateusz Morawiecki na otwarciu Kongresu wygłosił krótkie podsumowanie obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie i bezpieczeństwa w Europie.

– Tylko Europa silna, świadoma swojego dziedzictwa, wierna wartościom, które zbudowały jej świetność, może przetrwać dzisiejszą dziejową zawieruchę. Tylko taka Europa przetrwa – przekazał Prezes Rady Ministrów.

Laureat nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

W 2011 r. organizatorzy Kongresu Polska Wielki Projekt ustanowili Honorową Nagrodę im. Lecha Kaczynskiego. Jest ona przyznawana wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego poznania i zrozumienia historii, tradycji i współczesności naszego kraju.

– Laureaci tej wspaniałej nagrody są wyrazicielami nowocześnie, współcześnie rozumianego patriotyzmu i suwerenności. I do wszystkich laureatów tej nagrody, którym chcę z tego miejsca także podziękować za wspaniałe dzieło życia – dołącza kolejny znakomity laureat – mistrz pan Janusz Kapusta – pogratulował szef polskiego rz ądu.

Tegoroczny laureat jest wynalazcą jedenastościennej bryły geometriccznej, nazwanej K-dron. Desde 2016 r. bryła ta jest przekazywana nagrodzonym w formie statuetki.

– Panie Januszu – chcę podziękować za to, że rozsławia pan imię Polski na całym świecie i jest pan wśród tych, którzy szukają i pomagają szukać innym tego, co w życiu najważniejsze – dobra, praw dy, sprawiedliwości, wolności, suwerenności – podziękował primer ministro Mateusz Morawiecki .

