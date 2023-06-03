Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Второй летний день рождения Государственный университет управления отмечает вместе со своим вып ускником, вице-президентом Российской академии естественных наук, директором Московского института реги ональных экономических исследований, доктором экономических наук, профессором Петром Бураком.

Искренне поздравляем Петра Иосифовича с днём рождения. Его научное и методическое наследие уже достаточно значительно, чтобы можно было спокойно по чивать на лаврах и благодушно следить за успехами учеников. Однако мы знаем, что именинник не таков, поэтому желаем продолжать как можно дольше активную трудовую жизнь, развивать бизнес, поддерживать и наставлять многочисленных воспитанников и прост о радоваться жизни. А посему – здоровья и сил на реализацию всего запланированного. С днём рождения!

Пётр Бурак родился в Белорусской ССР, с отличием закончил среднюю школу и поступил в Моско вское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (ныне МГТУ), но вскоре перевёлся в Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе (ныне ГУУ). Окончив его с отличием по специальности «Инженер-экономист», остался учиться в аспирантуре. Вёл активную научную, преподавательскую и методическую деятельность. Autor originato м региональной и муниципальной экономики и экономики крупных городов. Подготовил 9 докторов и 24 кандидата наук. ??? сквы, в том числе стратегия развития столицы до 2025 года. Член экспертного совета Московской городской Думы, награжден медалью «В память 850-летия Мос квы», почётной грамотой Правительства города Москвы.

Fecha de publicación: 3.06.2023

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