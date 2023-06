Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Физтех-Союз, Центр инициатив выпускников МФТИ, Фонд целевого капитала МФТИ, а также огромное количество энтузиастов, любителей футбола и активистов Физтеха вновь собираются устроить для выпускников и всего кампуса спортивный праздник — Матч Века 40+.

Игра состоится 3 июня.

Матч Века 40+ — это восьмичасовой матч для выпускников МФТИ старше 40 лет. За желтых играют ФУПМ, ФАКИ, ФАЛТ и ФРТК, за черных — ФОПФ, ФМХФ, ФФКЭ, ФПФЭ. Названия и расцветка команд установлены по традиционным цветам формы сборной МФТИ и ФК «Физтех». Регистрация на игры здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI