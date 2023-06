III Международная конференция «Коррозия и новые материалы в нефтегазовой промышленности»: основные события и результаты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 24 по 26 мая 2023 года в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ) проходила III Международная конференция «Коррозия и новые материалы в нефтегазовой промышленности».

На протяжении трех дней специалисты в области коррозии, металловедения, аддитивных технологий, цифровизации, водородной энергетики, машиностроения, нефтегазовой промышленности обсуждали актуальные проблемы отрасли, способы повышения надежности и экономической эффективности добычи, транспорта и переработки углеводородов, особенности технологий производства материалов, а также подготовку кадров в интересах предприятий.

В деловой программе приняли участие более 270 представителей ведущих российских предприятий нефтегазового и металлургического секторов промышленности (ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», ПАО «Северсталь», ПАО «ТМК» и других).

Программа конференции включала панельные дискуссии по следующим направлениям:

Материалы для водородной энергетики и водосодержащих сред.

Трубная продукция.

Цифровое материаловедение и цифровые инструменты.

Коррозионный менеджмент VS инжиниринг.

Новые материалы и технологии.

Инжиниринг, утилизация и захоронения углекислого газа.

Образование. Подготовка современных специалистов для нефтегазовой отрасли.

Полимерные композиты для нефтегазовой промышленности.

Методы защиты от коррозии.

Одним из главных мероприятий конференции стало пленарное заседание «Ключевые вызовы в области коррозии и новых материалов в нефтегазовой промышленности». Участники обсудили сложности в контексте материалов (обеспечение надежности, соблюдение новых требований, преодоление сложности и т.д.) для проектов по декарбонизации, арктических и водородных проектов. В ходе дискуссии спикеры также затронули тему трендов в материалах и технологиях, цифровизации отрасли, аддитивных технологий, а также обсудили способы достижения импортонезависимости нефтегазовой промышленности России.

Открыл заседание приветственным словом исполнительный директор научно-технологического комплекса (НТК) «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ Никита Шапошников. Спикер выделил актуальность тематики пленарной сессии, а также обозначил ключевые вопросы для обсуждения в ходе дискуссии.

Новые материалы — это тот элемент, за счет которого в дальнейшем будет происходить достаточно интенсивное развитие нефтегазовой отрасли. Для нас ценно, что роль научных и инженерных центров, по примеру СПбПУ, становится все более значимой и ключевой в решении непростых экономических задач. Большинство корпораций имеют свои профильные программы развития, поэтому для нас также значимо, что мы и коллеги из других университетов активно взаимодействуем с представителями промышленности для выработки решений стоящих перед отраслью задач , — отметил Никита Шапошников.

В ходе пленарного заседания с докладами выступили член-корреспондент Российской академии наук, председатель Якутского научного центра Михаил Лебедев, директор института нефти и газа Сибирского федерального университета Роман Аюпов, руководитель Центра компетенций по химизации ООО «Газпромнефть НТЦ» Аниса Кунакова, главный научный сотрудник ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Андрей Арабей, начальник управления сопровождения эксплуатации трубопроводов ООО «РН-БашНИПИнефть», руководитель специализированного института по повышению надежности эксплуатации и инжинирингу трубопроводов ПАО «НК «Роснефть» Рустам Валиахметов, директор НТК «Новые технологии и материалы» ПИШ СПбПУ Алексей Альхименко.

Также ключевым мероприятием конференции стал круглый стол «Особенности подготовки инженерных кадров в интересах нефтегазовой отрасли», участие в котором приняли руководители передовых инженерных школ, чья деятельность направлена на решение задач предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей, и их индустриальные партнеры: ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром нефть», научно-технический центр «Газпром-нефти» и другие. Почетным гостем, сомодератором мероприятия выступил директор по науке ПАО «Газпром нефть» Марс Хасанов, модератор круглого стола — руководитель Дирекции Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский.

Участники обсудили кадровые потребности предприятий нефтегазовой и металлургической отраслей, возможности и перспективы взаимодействия предприятий и вузов, рассмотрели особенности формирования механизмов по реализации совместных образовательных программ и проиллюстрировали успешные кейсы.

Деятельность передовых инженерных школ предоставляет уникальную возможность обеспечить высокопроизводительные экспортно-ориентированные секторы экономики страны высококвалифицированными кадрами для достижения её технологической независимости, а также создавать новейшие виды высокотехнологичной продукции. Важным критерием является проактивное участие промышленных предприятий, государственных компаний в деятельности по реализации прорывных разработок и обеспечивающих их исследований, направленных на решение задач-вызовов. И в этом взаимодействии бизнес должен выступать не просто заказчиком, а партнером. Сегодня мы видим острую потребность в формировании технологического суверенитета, и мало кто нам в этом поможет кроме нас самих , — подчеркнул Марс Магнавиевич.

Важно отметить, что с 22 по 23 мая 2023 года в преддверии III Международной конференции «Коррозия и новые материалы в нефтегазовой промышленности» прошел образовательный курс «Новые материалы. Тенденции развития и применение» , реализуемый ПИШ СПбПУ совместно с Научно-техническим центром «Газпром нефть». Образовательная программа проводилась во второй раз, и в этом году в ней приняли участие представители металлургических, машиностроительных, нефтегазовых, исследовательских организаций. Курс сфокусирован на потребностях нефтегазовой отрасли: обучение направлено на изучение основных видов современных материалов, областей их применения в нефтегазовой отрасли, тенденций развития и моделирования. В рамках программы участники рассматривали такие темы, как полимерные композитные материалы, покрытия, умные материалы, аддитивные технологии и др.

Напомним, II Международная конференция «CORROSION OIL&GAS-2021» проходила с 15 по 17 сентября 2021 года. Мероприятие было посвящено вопросам надежности оборудования объектов нефтегазовой индустрии. Ученые, специалисты и инженеры разных стран рассказали о последних технологиях в области коррозионной защиты, инновационных материалах для капитального строительства инфраструктуры Арктики, а также подходах к мониторингу и изучению механизмов коррозии. Первая в России Международная конференция «Коррозия в нефтегазовой отрасли» состоялась в СПбПУ с 22 по 24 мая 2019 года.

