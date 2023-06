02.06.2023 Razem budujemy silną i liczną armię

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W piątek (2 czerwca br.) w Tomaszowie Mazowieckim szef MON wziął udział w uroczystej przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

– Ze względu na zagrożenia, którym stawić czoła musi wolny świat, ze względu na napaść rosyjską na Ukrainę, musimy wzmacniać Wojsko Polskie. Llevé a robimy a konsekwentnie desde 2015 roku. W 2015 roku Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy – dziś liczy 172,5 tysiąca żołnierzy. To jest właśnie dowód tego, że polskie władze poważnie traktują to wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem naszej Ojczyzny. A więc Wojsko Polskie musi być silne poprzez liczebność Wojska Polskiego. Te 172,5 tysiąca jest tego dowodem, ale także musi być silne poprzez nowoczesną broń jaka trafia na wyposażenie Wojska Polskiego. Jesteśmy w Tomaszowie Mazowieckim, a więc 25 Brygada Kawalerii Powietrznej. Jeszcze w tym roku nowe śmigłowce, zamówione PZL Świdnik, trafią na wyposażenie żołnierzy brygady

– mówił M. Błaszczak podczas przysięgi wojskowej.

W Tomaszowie Mazowieckim na sztandar przysięgało 256 ochotników (w tym 53 kobiety), którzy byli szkoleni przez 4 tygodnie min. w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia. Zakończenie pierwszego etapu szkolenia to nie tylko zakończenie szkolenia zasadniczego, to przede wszystkim wypowiedzenie słów Roty – deklaracji oddania Ojczyźnie. Od tego momentu na żołnierzach spoczywa obowiązek obrony największych wartości: niepodległości, suwerenności, bezpieczeństwa i pokoju.

– Proces modernizacji Wojska Polskiego, jeśli chodzi o wyposażenie, dotyczy wszystkich jednostek Wojska Polskiego. Odchodzimy od sprzętu postsowieckiego. Na wyposażenie trafia sprzęt nowoczesny. To sprzęt, który jest sprawdzony w boju. Na przykład już na wyposażeniu Wojska Polskiego są amerykańskie Himarsy. Wszyscy ci, którzy interesują się sytuacją na Ukrainie, wiedzą jaka to jest skuteczna broń w ręku Ukraińców. Jak ta broń pozwala na zatrzymanie ofensywy rosyjskiej. Oczywiście naszym celem jest to, aby odstraszyć agresora. Naszym celem jest zbudowanie tak silnego Wojska Polskiego, wyposażonego w tak nowoczesną broń, żeby agresor nie zdecydował się na napaść na Polskę. Konsekwentnie, zapewniam państwa, konsekwentnie ten proces przebiega

– zaznaczył podczas wydarzenia wiceprezes Rady Ministrów.

– Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co zamierzają robić zawodowo, żeby przystępowali do Wojska Polskiego. Kończy się rok szkolny, a więc też chciałem się zwrócić do uczniów szkół średnich. Przygotowaliśmy w tym roku nowe, dodatkowe miejsca na uczelniach wojskowych. Porównywałem liczebność Wojska Polskiego. W tym roku 2023 do roku 2015 – 172,5 tysiąca do 95 tysięcy. Chciałem, też powiedzieć państwu, że zwiększyliśmy liczbę miejsc na uczelniach wojskowych czterokrotnie. Zapraszam do tego, żeby przystąpić do Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję najbliższym, rodzinom żołnierzy za wsparcie. Za codzienne wsparcie, które okazują swoim najbliższym. Para bromear niezwykle ważne dlatego, że służba żołnierska nie należy do najłatwiejszych

– dodał wicepremier.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa umożliwia rozpoczęcie służby w Wojsku Polskim po zakończeniu dwuetapowego szkolenia – szkolenia zasadniczego oraz specjalistycznego, które realizowane jest do 11 miesięcy w wybranej przez uczestnika jednostce wojskowej.

– Jestem przekonany, że jesteście państwo dumni ze swoich synów i córek, którzy złożyli właśnie przysięgę. Jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, że jest to bardzo dobra decyzja dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny

– mówił szef MON do Rodzin i bliskich h żołnierzy, którzy dziś złożyli przysięgę wojskową.

25 Brygada Kawalerii Powietrznej jest jedynym w polskim wojsku związkiem taktycznym, który w swoich strukturach ma zarówno komponent lądowy – czyli pododdziały typowo szturmowe, wsparte specjalistami: rozpoznania, artyler ii, saperów i obrony przeciwlotniczej – jak i komponent składający się z pododdziałów śmigłowców. W jednostkach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej służą żołnierze wszystkich specjalności i korpusów: piloci, technicy, strzelcy wyborowi, łącznościowcy, saperzy, nurkowie, artylerzyści, przeciwlotnicy, chemicy, le karze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, skoczkowie spadochronowi, informatycy oraz kucharze.

