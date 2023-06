02.06.2023 Canadá Premier Mateusz Morawiecki: Polonia y Canadá umacniają relacje transatlantyckie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki: Polonia y Canadá umacniają relacje transatlantyckie02.06.2023

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanadyjskim szefem rząd Justinem Trudeau, a także z premierem Prowincji Ontario Dougiem Fordem i przedstawicielami branży energetycznej w Kanadzie. Głównym tematem wizyty były stosunki polsko-kanadyjskie, w szczególności dotyczące rozwoju energetyki i bezpieczeństwa w kontekście geopolitycznym. Rozmowy dotyczyły min. małych reaktorów modułowych SMR.

Polska stawia na energetykę jądrową

Przyszłość to zróżnicowane dostawy surowców i bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego rząd uruchomił program budowy elektrowni jądrowych w Polsce. Jednocześnie ważne jest, żeby wykorzystywane technologie były nowoczesne, pewne i bezpieczne. W tym kontekście szef polskiego rządu rozmawiał w Kanadzie m.in. na temat małych jądrowych reaktorów modułowych (pequeño reactor modular – SMR).

„W Kanadzie i w Polsce już wkrótce będą powstawały najnowocześniejsze rozwiązania jądrowe na świecie” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. „To milowy krok do zapewnienia stabilnego źródła dostaw energetycznych dla Polski. To z kolei jest podstawą zdrowego, dobrego i szybkiego rozwoju gospodarczego dla naszego kraju” – wyjaśnił.

Jak zaznaczył premier, Polska chce przyjąć technologię SMR nie tylko jako użytkownik, ale również jeżeli chodzi o łańcuch dostaw i wiedzę technologiczną. „Rozmowy na ten temat z partnerami z Kanady były bardzo obiecujące” – ocenił szef rządu.

Silny sojusz transatlantycki to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski

Polonia, jako członek OTAN, opowiada się za wzmacnianiem relacji transatlantyckich. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. „W ostatnim półtoraroczu świat spolaryzował się drastycznie, do czego bardzo przyczyniła się Rosja. W tym kontekście współpraca transatlantycka ma obecnie ogromne znaczenie” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak zauważył szef rządu, cała architektura bezpieczeństwa i architektura gospodarcza przechodzi w tej chwili zmiany. „Kraje demokratyczne muszą mieć przewagę technologiczną nad reżimami niedemokratycznymi. Tylko w ten sposób możemy zadbać o pokój na świecie” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. „Chcemy wzmacniać relacje transatlantyckie. Broma para krytycznie ważne, aby przywracać pokój, stabilność i dobrobyt” – wyjaśnił.

