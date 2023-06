Юрий Борисов: российские многоспутниковые системы должны быть эффективными и не должны копировать зарубежные аналоги

Source: MIL-OSI Russian Language News

В четверг, 1 июня, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов посетил Московский физико-технический институт (МФТИ).

Глава Госкорпорации встретился с ректором МФТИ и ознакомился с проектами и результатами работ МФТИ в области космических технологий. В ходе общения с инженерами-исследователями профильных лабораторий и студенческого конструкторского бюро по космической тематике, а также с представителями из партнерских организаций и экспертами отрасли Юрий Борисов и Дмитрий Ливанов обсудили проблематику моделирования космических систем и создания единой цифровой среды для работы с группировками космических аппаратов, вопросы создания космических аппаратов, бортовых систем и систем управления, систем спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли.

В ходе круглого стола ректор Ливанов рассказал о подходах к реализации мероприятий по созданию перспективных космических технологий в рамках дорожной карты высокотехнологичного направления “Перспективные космические системы и сервисы” (Госкорпорация “Роскосмос” определена ответственной за развитие данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 января 2023 г. № 22-р). Сотрудники института рассказали о модельном облике перспективной группировки космических аппаратов, серийное производство которых предстоит наладить.

Также Юрию Борисову представили предложения МФТИ по взаимодействию с Роскосмосом на ближайшие годы. Среди них – запуск на МКС научной аппаратуры, включение в программу «Универсат» по запуску нано-спутников, модернизация испытательной базы для космических аппаратов массой до 300 кг и ряд других мероприятий.

Глава Госкорпорации подтвердил необходимость перехода к серийному производству космических аппаратов на основе оригинальных технических решений с опорой на научно-производственные компетенции опорных вузов и ключевых организаций ракетно-космической отрасли.

«В России нет ни одного производства, которое может взять на себя функции серийного производства конечной продукции. Его надо создавать», – сказал Юрий Борисов.

Он отметил высокую значимость многоспутниковых группировок, развиваемых в мире во многом с привлечением частного капитала, как технологической основы космической отрасли, указал на перспективы роста этого направления. Создание российских орбитальных группировок на основе серийных аппаратов он назвал стратегически важным для государства направлением промышленности.

Генеральный директор Госкорпорации заявил, что для реализации этой задачи необходимы достаточное финансирование и грамотная организация процесса разработки и производства спутников.

«Все это надо делать одновременно для того, чтобы не отстать от этого уже идущего поезда. Иначе мы, открыв всему миру космос, останемся на задворках. Нам надо бежать семимильными шагами. И конечно нужно искать решения, которые не будут повторять достигнутые мировые результаты, нужно думать, как их перешагнуть», – подчеркнул Юрий Борисов.

