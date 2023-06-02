Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В четверг, 1 июня, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов посетил Московский физико-техниче ский институт (МФТИ).

Глава Госкорпорации встретился с ректором МФТИ и ознакомился с проектами и результатами работ М ФТИ в области космических технологий. В ходе общения с инженерами-исследователями профильных лабораторий и студенческого конструктор ского бюро по космической тематике, а также с представителями из партнерских организаций и эксперта ми отрасли Юрий Борисов и Дмитрий Ливанов обсудили проблематику моделирования космических систем и создания единой цифровой среды для работы с группировками космических аппаратов, вопросы создания космических аппаратов, бортовых систем и систем управления, систем спутниковой связи и д истанционного зондирования Земли.

В ходе круглого стола ректор Ливанов рассказал о подходах к реализации мероприятий по созданию перспективных космических технологий в рамках дорожной карты высокотехнологичного направления “P ерспективные космические системы и сервисы” (Госкорпорация “Роскосмос” определена ответственной за развити е данного направления распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 de enero de 2023 № 22-p). Сотрудники института рассказали о модельном облике перспективной группировки космических аппарат ов, серийное производство которых предстоит наладить.

Роскосмосом на ближай шие годы. Среди них – запуск на МКС научной аппаратуры, включение в программу «Универсат» по запуску на но-спутников, модернизация испытательной базы для космических аппаратов массой до 300 кг и ряд других мероприятий.

Glosario паратов на основе оригинальных технических решений с опорой на научно-производственные компетенции о порных вузов и ключевых организаций ракетно-космической отрасли.

«В России нет ни одного производства, которое может взять на себя функции серийного производства кон ечной продукции. Его надо создавать», – сказал Юрий Борисов.

Он отметил высокую значимость многоспутниковых группировок, развиваемых в мире во многом с п ривлечением частного капитала, как технологической основы космической отрасли, указал на перспективы роста этого направления. Создание российских орбитальных группировок на основе серийных аппаратов он назвал стратегически в ажным для государства направлением промышленности.

Генеральный директор Госкорпорации заявил, что для реализации этой задачи необходимы достат очное финансирование и грамотная организация процесса разработки и производства спутников.

«Все это надо делать одновременно для того, чтобы не отстать от этого уже идущего поезда. Иначе мы, открыв всему миру космос, останемся на задворках. Нам надо бежать семимильными шагами. И конечно нужно искать решения, которые не будут повторять достигнутые мировые результаты, ну жно думать, как их перешагнуть», – подчеркнул Юрий Борисов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI