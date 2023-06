Частичное продление мер Банка России на страховом рынке, срок действия которых истекает до 1 июля 2023 года (01.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В отношении установленных решением Совета директоров Банка России от 23 декабря 2022 года «О временных требованиях к деятельности страховых организаций и обществ взаимного страхования» стабилизационных мер, срок действия которых истекает до 1 июля 2023 года, сообщаем следующее:

1) Банк России планирует продлить до 31 декабря 2023 года действие меры, увеличившей до 20 рабочих дней предельный срок для определения задолженности перед страховой организацией страховых агентов и страховых (перестраховочных) брокеров в целях расчета собственных средств (капитала), предоставив возможность по ее применению всем страховым организациям, независимо от факта выплаты ими дивидендов (распределения прибыли);

2) остальные меры, срок действия которых истекает до 1 июля 2023 года, не продлеваются.

Соответствующее решение Совета директоров Банка России планируется принять до 1 июля 2023 года.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

