Утверждена программа форума «Производительность 360»

публикована архитектура деловой программы V федерального форума «Производительность 360», который пройдет в Казани 20 и 21 июля 2023 года. В первый день мероприятия будут работать 12 сессий и зона «Экспо», где будут демонстрироваться цифровые решения для повышения эффективности бизнеса.

Собственники и руководители компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, поделятся опытом внедрения технологий бережливого производства в ключевых отраслях экономики страны. В частности, в машиностроении, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других областях.

«Нацпроект «Производительность труда» обладает особым значением для экономики. Сокращая издержки и оптимизируя бизнес-процессы на предприятиях по всей стране, мы повышаем эффективность труда, даём возможность предприятиям зарабатывать больше. В результате у бизнеса появляются средства на развитие, расширение производства, а значит, растёт и предложение на рынке», – отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Сегодня более 4700 предприятий из всех регионов страны повышают свою эффективность благодаря применению бережливых методик. Показатель производительности труда у предприятий-участников нацпроекта в среднем на 5% больше, чем у таких же компаний за периметром проекта. Благодаря этому их прибыль выросла на 61 млрд рублей.

«Тематика форума сконцентрирована на актуальной повестке – внедрении самых эффективных инструментов для роста и развития бизнеса, наращивании объемов производства, выхода на новые рынки. На площадке соберутся компании-лидеры, которые доказали свою эффективность, чей опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать», – рассказал генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан. Напоминаем, что количество мест на форуме ограничено, поэтому для участия необходимо заранее подать заявку на официальном сайте мероприятия forum-360.ru.

