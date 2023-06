С 1 июня 2023 года в России заработал реестр выбросов парниковых газов

Source: MIL-OSI Russian Language News

еестр позволит в автоматическом режиме собирать отчетность промышленных предприятий, выбрасывающих более 150 тысяч тонн СО2 в год. Углеродная отчетность поможет понять, как Россия движется к углеродной нейтральности к 2060 году, обозначенной президентом, и при необходимости принять дополнительные меры государственного регулирования.

Согласно действующему закону об ограничении выбросов парниковых газов с 2023 года крупные предприятия начнут предоставлять обязательную отчетность о своих выбросах (первая отчетность о выбросах парниковых газов, которые образовались в 2022 году, подается до 1 июля 2023 года).

В круг регулируемых организаций на первом этапе вошли крупнейшие предприятия из ТЭК и промышленности с выбросами более 150 тысяч тонн эквивалента СО2 в год. С 2025 года в охват регулирования попадут и средние предприятия в углеродоемких отраслях экономики с выбросами более 50 тысяч тонн эквивалента СО2 в год.

При этом к регулируемым организациям относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, хозяйственная деятельность которых кроме выбросов парниковых газов одновременно соответствует производственным процессам и (или) видам хозяйственной деятельности из перечня, утвержденного в прошлом году Правительством. Проверить организацию на наличие обязанности сдавать отчет о выбросах парниковых газов можно по ссылке.

Отчет заполняется и подписывается в Реестре выбросов парниковых газов, который функционирует в рамках действующей ГИС «Энергоэффективность».

Ранее в Минэкономразвития были подготовлены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым непредставление, несвоевременное представление отчета или предоставление заведомо недостоверной информации будет нести признак административного правонарушения и повлечет предупреждение или наложение административного штрафа.

