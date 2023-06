Розничные инвесторы нарастили активы на брокерских счетах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 года и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд рублей. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн рублей. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

В сегменте доверительного управления объем портфелей физических лиц вырос до 1,4 трлн рублей благодаря притоку средств в краткосрочные стратегии денежного рынка. При этом клиенты уходили из массовых долгосрочных стратегий, в том числе открытых в рамках индивидуальных инвестиционных счетов. Средний размер портфеля розничного инвестора увеличился с 1,5 до 1,7 млн рублей.

Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

