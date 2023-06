Правительство перезапустит работу 6 исследовательских центров в области ИИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство РФ усиливает поддержку развития искусственного интеллекта в России. Для этого планируется перезапустить работу 6 исследовательских центров, занимающихся развитием ИИ. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Максим Колесников на сессии «Национальная стратегия ИИ-2030: актуализация во имя суверенитета» в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Мы планируем перезапустить работу 6 отраслевых исследовательских центров компетенций в области ИИ на базе крупнейших научно-образовательных организаций – это ВШЭ, Иннополис, Сколтех, Институт системного программирования РАН, МФТИ, Национальный исследовательский университет ИТМО. Они работают полностью под нужды заказчиков – индустриальные партнеры и отраслевые ведомства. Центры будут заниматься формированием отраслевых технологических решений для практического применения в производстве, обучением отраслевых специалистов и формированием дата-сетов», – отметил замминистра.

В рамках поручения Президента Владимира Путина о создании индекса интеллектуальной зрелости планируется разработать систему мониторинга создания и результатов применения технологий ИИ для оценки уровня внедрения этих технологий в отраслях экономики и социальной сферы. Мониторинг позволит отслеживать развитие ИИ-технологий по всем этапам их жизненного цикла.

Замминистра отметил, что также будет выделено дополнительное финансирование на поддержку 85 проектов по внедрению ИИ в регионах.

Максим Колесников напомнил, что в конце прошлого года было подписано Соглашение Правительства с организациями-лидерами в области ИИ и для его реализации разработана «дорожная карта». В ней запланировано создание более 60 перспективных технологических решений, эффективность которых будет оцениваться по увеличению объема российского рынка ИИ-технологий – к 2030 году он должен быть не менее 20 млрд рублей, то есть увеличиться минимум в два раза.

«На текущий момент ключевыми участниками «дорожной карты» являются Сбер, РФПИ и Консорциум Национальной технологической инициативы по ИИ (ИТМО, МФТИ и МГУ). Именно они обязались оказывать нам максимальную поддержку в реализации мероприятия ДК, в том числе и финансовую, и научно-техническую. До 2030 г. в рамках ДК мы планируем привлечь порядка 106 млрд рублей – софинансирования от компаний-лидеров», – подчеркнул Максим Колесников.

В сессии также приняли участие Владимир Авербах, старший управляющий директор — начальник управления Национального развития AI ПАО «Сбер», Анна Мещерякова, генеральный директор, ООО «Платформа Третье мнение», Александр Крайнов, директор по развитию технологий ИИ ООО «Яндекс», Тимур Броницкий, заместитель директора Департамента экономического развития и финансов Правительства, Григорий Борисенко, замминистра Минцифры, Игорь Кукоев, руководитель отдела исследований ООО «Диджитал агро», Алексей Наумов, заведующий лабораторией, профессор НИУ ВШЭ, Евгений Осадчук, заместитель директора по федеральным проектам направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика».

