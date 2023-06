Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

В версию документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 01.06.2023)» по сравнению с версией документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 18.04.2023)» были внесены изменения в таблицу № 10.

Обращаем внимание, что согласно документу «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России», числовые показатели (включая расчетные числовые показатели) отчетности в порядке надзора, статистической отчетности и бухгалтерской (финансовой) отчетности, за исключением количественных показателей, относительных показателей и показателей в единицах валюты (отличной от валюты Российской Федерации), отражаются в рублях и копейках. Данное требование применяется также к сопоставимой сравнительной информации за периоды и на дату, представление которой предусмотрено требованиями соответствующих нормативных актов Банка России. Добавление нулей возможно только по тем показателям отчетности, относящимся к сравнительной информации, отражение которых в документах бухгалтерского учета и иных документах организации не осуществлялось в рублях и копейках до 01.01.2018. При этом в пояснительной записке к отчетности необходимо привести соответствующую информацию о таких показателях (с указанием причин их отражения в указанных документах в единицах, отличных от рублей и копеек).

