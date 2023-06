Политех в топ-3 российских вузов в THE University Impact Rankings

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рейтинговое агентство Times Higher Education (THE) опубликовало результаты международного рейтинга TНE University Impact Rankings 2023. В этом году в рейтинг вошли 1 591 университет из 112 стран мира, в том числе 86 российских. Политех делит 3 верхних строчки с КФУ и РУДН, а в общем зачете мировых вузов — в 201-300 группе мест. Рейтинг измеряет вклад университетов в социально-экономическое развитие их стран через призму целей устойчивого развития , принятых ООН до 2030 года. Политех заявился на все 17 целей, по которым оцениваются вузы и по всем получил рейтинговые позиции.

Успешной для Политеха стала ЦУР «Индустриализация, инновации и инфраструктура», где университет занял 88 место, поднявшись на 12 строк с прошлого года. Отличные результаты наш университет показал в ЦУР «Ликвидация нищеты», где по сравнению с прошлым годом поднялся на 4 позиции и теперь занимает 83 место в мире и первое в России. Также первая строчка в России за Политехом по ЦУР «Устойчивые города и населенные пункты».

«Политех — это не только большой и активный университет, но и ответственный участник решения мировых и региональных проблем. Мы уже давно занимаемся разработкой технологий, которые улучшают качество жизни и оказывают влияние на общество в целом, — комментирует ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской. — Ежегодно в университете проходят мероприятия для студентов, на которых эксперты из бизнес-среды рассказывают об особенностях технологического рынка. Так, в 2022 году был запущен курс „Предпринимательство в цифровом мире“, который позволит повысить предпринимательские компетенции молодежи. Мы верим, что наши усилия оздоравливают экономику региона».

В 2022 году доход Политеха от прикладных исследований вырос на 14%, а также показательно увеличилось количество патентов, связанных с университетскими исследованиями. Так, например, научные команды оформили патенты на разработки для ПАО «Камаз», ПАО «ОДК-САТУРН», АО «ОДК-Авиадвигатель» и др. Такие результаты отразились на росте университета в цели “Индустриализация, инновации и инфраструктура , — отмечает начальник Управления стратегического планирования и программ развития Мария Врублевская.

