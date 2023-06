Поздравляем с днём рождения Татьяну Илюшникову!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Первый летний день рождения Государственный университет управления отмечает вместе со своей выпускницей, заместителем Министра экономического развития Российской Федерации Татьяной Илюшниковой.

Тепло поздравляем Татьяну Александровну с днём рождения. Желаем всяческих успехов на ответственной должности, свежих идей в области развития экономики и славных свершений во благо российского государства. Уверены, что в этом вам помогут полученные в ГУУ компетенции. Мы очень рады, что вы не забываете про наш университет и стараетесь при любой возможности приехать в гости, поддержать словом и делом. Наши двери всегда открыты для вас. Пусть карьера идёт в гору и высотой будет подобна Алтаю. Поздравляем!

Татьяна Илюшникова окончила Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова в 1998 году. После этого четыре года работала в компаниях реального сектора экономики. В 2002 году, будучи аспиранткой ГУУ, защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук по теме: «Формирование стратегии инвестирования интегрированных эколого-экономических экосистем». С 2002 по 2012 годы работала на различных должностях в Министерстве экономического развития России. После этого перешла в Экспертное управление Администрации Президента РФ, где трудилась референтом и заместителем начальника управления. С 11 февраля 2020 года назначена заместителем Министра экономического развития и руководителем Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почётной грамотой Президента России.

