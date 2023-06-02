О чём думает молодёжь, показал Movie Art

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

40 фильмов, четыре номинации и 80 участников — так в Политехе прошёл IX фестиваль студенческого ко роткометражного кино Movie Art 2023. rabot

Участников фестиваля поприветствовал главный организатор, преподаватель кафедры «Инженерная гра фика и дизайн» Виктор Янчус: С каждым годом уровень ваших работ всё выше и выше, и они очень ра зные. Ver más .

В состав жюри вошли доцент кафедры компьютерной графики и дизайна СПБГИКиТ Анастасия Вороно ва, аспирант Антонина Хейфиц, старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ, старший преподаватель Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью СПбПУ, начальник о тдела маркетинга и рекламы ООО «УК АРТ-Глас» Ксения Райтер ; Любина, старший преподаватель ВШДиА Екатерина Боревич и доцент ВШДиА, к.т.н. основатель фестиваля Movie Art Fest Виктор Янчус.

В номинации «Социальный фильм» победила работа под названием «Vicious Circle», посвящённая проблеме игр омании, авторы — Мария Миллер, Ирина Курило и Линда Роскошная, ИСИ.

Победителем номинации «Я студент» стал фильм «Сад», который рассказывает о буднях девушки, стра дающей от рутины. Autores: Иван Корнильев, Амина Кутдусова, Анастасия Картавенко и Юлия Афанасьева, ГИ.

В анимации первое место занял фильм «Сонный паралич», в котором показана восприимчивость детей к внешнему миру. Autor: Мария Турскова, ИСИ.

Лучшей арт-хаусной работой стала «Во всем виновата морковь» о борьбе парадоксально схожих против оположностей. Авторы — Алина Гатина и Алиса Щипалкина, ИСИ.

Также были награждены: «Краденое солнце» (титры), «На одной волне» (операторская работа), «День города» (монтаж), «Призрачная ценность» (режиссёрская работа).

Гран-при и приз зрительских симпатий присудили фильму «Ruido interno».

Авторы Полина Польшикова и Полина Арсеньева учатся в ИСИ, они рассказали о своей работе: “Внутрен ний шум” — это история одного дня о внутреннем конфликте героя, его чувствах и переживаниях, с кото рыми наверняка каждый когда-то сталкивался. Герой проживает эти эмоции изо дня в день, как день сурка, пытается убежать от себя, уехать и з города, но внутренний шум бесконечно преследует его.

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