Нововведения на валютном рынке с 5 июня 2023 года

Уважаемые участники валютного рынка, 5 июня 2023 года планируется запуск торгов швейцарским франком с особенностями в расчетах по итогам торгов. Подробная информация по продукту в разделе валютного рынка на сайте Московской биржи.



