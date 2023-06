Научный полк. Любимый Любович

Source: MIL-OSI Russian Language News

Предыдущую статью рубрики мы начали с того, что преподаватели МИЭИ во время Великой Отечественной войны не прекращали своей профессиональной деятельности и заряжали энтузиазмом своих учеников.

Одним из таких преподавателей, любимцем студентов, был Юрий Любович (1901–1966) – экономист, доцент, кандидат экономических наук. Он родился в Москве в 1901 году. В 1923 году окончил общественно-педагогическое отделение факультета общественных наук Московского государственного университета. С 1923 по 1927 год работал старшим инспектором «Управления по улучшению госаппарата Центральной контрольной комиссии НК РКИ СССР», был членом правления Государственного научно-исследовательского института техники управления в период с 1927 по 1931 год. Затем, с 1931 по 1933 год, работал на заводе им. Лепсе. Далее профессиональный путь привел его в Центральный научно-исследовательский институт организации производства и управления промышленностью при Наркомате тяжелой промышленности СССР, где он работал с 1933 по 1936 год. Оттуда он был переведен на преподавательскую работу в Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, на кафедру «Организация и планирование производства». Его лекции по внутризаводскому планированию сыграли одну из важнейших ролей в создании новой культуры труда на советском производстве. Студенты также отмечали его педагогический талант, он легко и непринужденно возбуждал интерес учащихся в изучении даже самых сложных тем, трудное делал понятным всем.

В 1938 году Юрию Осиповичу была присвоена ученая степень кандидата экономических наук и звание доцента. Его основные труды были посвящены экономике и планированию производства. Наиболее известными из них были были: «Оборотные фонды, их использование в промышленности СССР» (1964), «Планирование материально-технического снабжения народного хозяйства» (1958), статьи «Себестоимость, ее элементы и методы снижения» (1934), «Методы нормирования расхода материалов» (1954), «К вопросу развития теории организации промышленного производства в СССР» (1967), тезисы докладов к Всесоюзной научно-технической конференции (1966), лекции по экономике производства на курсах повышения квалификации директоров и главных инженеров промышленных предприятий (1966). Многие его работы были переведены на несколько иностранных языков и активно публиковались в социалистических странах.

Предыдущая статья рубрики «Научный полк».

