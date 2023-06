М.В. Мишустин и В.А. Садовничий посетили филиал Московского университета в Сарове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

2 июня в сопровождении ректора МГУ академика В.А. Садовничего председатель Правительства России М.В. Мишустин осмотрел филиал Московского университета в г. Сарове Нижегородской области. В программу посещения кампуса филиала вошел осмотр учебного и жилого корпусов, знакомство со стратегией развития филиала в составе Национального центра физики и математики, встречи со студентами.

Филиал МГУ в Сарове создан в 2021 году по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина на базе Национального центра физики и математики и является совместным проектом с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», генеральный директор которой А.Е. Лихачев также принял участие в программе визита.

Восьмой по счёту филиал ведущего вуза страны – уникальное научно-образовательное учреждение, ориентированное на подготовку высокопрофессиональных специалистов в области естественных наук. По словам М.В. Мишустина линейка образовательных программ отражает интересы страны в развитии передовых областей знания, обеспечения технологического и экономического суверенитета. «Вы очень нужны стране. Нам, конечно, необходимы физики, математики, ученые. Да все специальности, которые могли бы дать стране независимость, технологический суверенитет, экономический. В десятилетие науки, которое объявил наш президент, наверное, самое важное сегодня – это подготовка специалистов», – отметил глава Правительства.

«Несмотря на то, что филиал начал свою работу только 1 сентября 2021 года, в нем уже сложились свои научно-образовательные традиции, особый саровский дух студенческой научной, общественной и спортивной жизни, – сказал ректор МГУ В.А. Садовничий. – В филиале используется огромный научно-образовательный потенциал МГУ имени М.В. Ломоносова, а также современная уникальная научная и технологическая база Национального центра физики и математики. В настоящий момент в филиале обучаются около 100 студентов и аспирантов, и это число каждый год растет за счет выпускников ведущих российских школ и вузов. Для отбора будущих звезд отечественной математической и физической школы используется методика вступительных испытаний физического факультета и факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ».

В Сарове профессорско-преподавательские кадры Московского университета готовят студентов по таким программам как «Суперкомпьютерные технологии и фундаментальная информатика», «Вычислительные методы и методики моделирования», «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных». Также читаются лекции, проводятся семинарские и лабораторные занятия в рамках курсов «Динамика, прочность и устойчивость процессов деформирования сложных тел и конструкций», «Лазерная нелинейная оптика и фотоника», «Теоретическая физика», «Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика».

На постоянной и ротационной основе с ребятами работают ведущие представители профессорско-преподавательского состава МГУ, в том числе два академика Российской академии наук, пять членов-корреспондентов и два профессора РАН, 31 доктор наук и 42 кандидата наук.

Инфраструктура филиала включает в себя учебный корпус с лекционными и семинарскими аудиториями, лаборатории, компьютерные классы, конференц-залы, коворкинг, студенческий кампус, гостиницу для преподавателей, библиотеку, кафе и столовую.

