Московская биржа переходит на фондовом рынке на единый режим торгов и расчетов Т+1

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
31 июля 2023 года Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.
Сегодня акции, а также облигации и еврооблигации в валюте на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях – в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.
Переход на расчетный цикл Т+1 повысит удобство работы на рынках для участников и их клиентов и позволит им:
- снизить временные затраты на проведение операций на рынках Группы “Московская Биржа”;
- синхронизировать расчеты по ценным бумагам с инструментами валютного рынка с расчетами TOM;
- оптимизировать механизмы управления ликвидностью за счет синхронизации с денежным рынком.
Унификация цикла расчетов по разным классам инструментов существенно упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни.
Также внедрение цикла Т+1 добавит дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний.
Владимир Крекотень, управляющий директор Московской биржи:
“Московская биржа постоянно развивает технологии и расширяет инструментарий для обеспечения максимально удобного и эффективного сервиса всем категориям клиентов. Следуя глобальным тенденциям, совместно с участниками рынка мы приняли решение перевести рынки акций и облигаций на новый унифицированный расчетный цикл”.
Подробная информация о технологии Т+1 размещена на сайте Московской биржи
Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.