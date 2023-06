Московская биржа переходит на фондовом рынке на единый режим торгов и расчетов Т+1

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

31 июля 2023 года Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.

Сегодня акции, а также облигации и еврооблигации в валюте на Московской бирже торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях – в режиме Т+1. На валютном и денежном рынках основным расчетным циклом является Т+1.

Переход на расчетный цикл Т+1 повысит удобство работы на рынках для участников и их клиентов и позволит им:

снизить временные затраты на проведение операций на рынках Группы “Московская Биржа”;

синхронизировать расчеты по ценным бумагам с инструментами валютного рынка с расчетами TOM;

оптимизировать механизмы управления ликвидностью за счет синхронизации с денежным рынком.

Унификация цикла расчетов по разным классам инструментов существенно упростит формирование торгового и расчетного календаря фондового рынка на праздничные дни.

Также внедрение цикла Т+1 добавит дополнительный торговый день при проведении корпоративных событий российских публичных компаний.

Владимир Крекотень, управляющий директор Московской биржи:

“Московская биржа постоянно развивает технологии и расширяет инструментарий для обеспечения максимально удобного и эффективного сервиса всем категориям клиентов. Следуя глобальным тенденциям, совместно с участниками рынка мы приняли решение перевести рынки акций и облигаций на новый унифицированный расчетный цикл”.

Подробная информация о технологии Т+1 размещена на сайте Московской биржи

