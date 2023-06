Международный Центр теоретической физики имени А. А. Абрикосова проводит Международную конференцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

3-7 июля Международный Центр теоретической физики имени А. А. Абрикосова организует Международную конференцию по теоретической физике – The International Summer Conference on Theoretical Physics 2023 (ISCTP). Конференция пройдет полностью в очном формате.

Основная цель конференции ISCTP — собрать на одной площадке исследователей из России и дружественных стран, специализирующихся в различных областях теоретической физики. Будут организованы секции по оптике, теории конденсированного состояния, поляритонике, атомной физике и другим направлениям в физике. Участники смогут посетить лекции ведущих ученых, а также выступить с собственными докладами на одной из секций. Для студентов и аспирантов будет организована постерная сессии.

Организаторы приглашают студентов, аспирантов и сотрудников МФТИ принять участие в конференции. Рабочий язык — английский. Крайней срок подачи тезисов: 15 июня. Участие для физтехов – бесплатное.

Также программа включает экскурсии по Москве. Предполагается, что ISCTP станет ежегодным мероприятием.

Более подробную информацию о конференции можно найти на сайте.

