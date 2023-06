Лучшие «Градоначальники Москвы» из ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

31 мая 2023 года в Государственном университете управления состоялся финал Городского межвузовского конкурса исследовательских работ «Градоначальники Москвы», в котором наши студенты заняли призовые места.

Финалистами конкурса стали 32 студента из ГУУ, Московского городского университета управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, Высшей школы экономики, Финансового университета при Правительстве РФ, Московского политехнического университета, Московского Университета имени С.Ю. Витте, Московского архитектурно-строительного института.

В финале было представлено шесть исследований об исторических личностях, выполнявших функции по руководству и управлению городом Москвой, таких как Юсупов Б.Г. (1738-1741), Ростопчин Ф.В. (1812-1814), Голицын Д.В. (1820-1844), Долгоруков В.А. (1865-1891), Великий князь Сергей Александрович Романов (1891-1905), Покровский М.Н. (1917-1918).

По результатам оценки экспертного жюри команда из ГУУ в составе студентов Арины Поповой, Варвары Хрулевой, Ивана Акимова, Дмитрий Жиздюка, Максима Марченко и Айнуры Пашаевой заняла 2 место. Они провели исследование на тему: «Великий князь Сергей Александрович Романов – период служения на благо Москвы и москвичей».

С приветственным обращением к конкурсантам обратились эксперты конкурса: руководитель Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства Евгений Балашов; председатель Комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Московской городской Думы Александр Козлов; советник мэра города Москвы, профессор кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Владимир Зотов; директор Музея предпринимателей, меценатов, благотворителей Надежда Смирнова; кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Сергей Чуев.

Александр Козлов от депутатского корпуса Московской городской Думы поприветствовал участников и отметил важность того, что в исследовательских работах проводятся параллели, связывая прошлое, настоящее и даже заглядывая в будущее, потому что Москва развивалась на протяжении длительного времени. «Вклад каждого руководителя – это неоценимая история, которую авторы сохраняют в своих исследовательских работах».

Владимир Зотов, советник мэра города Москвы, проработавший Префектом Юго-Восточного округа Москвы 24 года, вручил победителям авторский экземпляр книги «50 шагов к успеху карьеры руководителя: бери и делай!».

Эксперты отметили не только исторические аспекты проделанной всеми участниками работы, но и то, что авторы исследований описали вклад исследуемых личностей в развитие инфраструктуры и становление системы управления Москвы.

В программу мероприятия входила также экскурсия по Музею ГУУ, которую традиционно провел его директор Станислав Костриков.

Партнером мероприятия выступал ГБУ «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства» (ГБУ «МАЦ»). Информационная поддержка осуществлялась Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, а также информационно-правовой системой «Гарант».

Поздравляем победителей и призёров конкурса! Желаем дальнейших успехов и интересных исследований.

