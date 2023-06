Ко Дню защиты детей Минэкономразвития и Центры «Мой бизнес» проводят всероссийскую благотворительную акцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

ходе акции #МойБизнеспомогает, которая ежегодно проводится по инициативе Минэкономразвития России, Центры «Мой бизнес» по всей стране организуют сбор необходимых вещей, средств для нуждающихся в помощи детей и их семей, различные благотворительные мероприятия.

«Центры «Мой бизнес» стали местом, в котором предприниматели могут получить не только консультации и меры поддержки, но и встретить единомышленников. Так, в области социальной ответственности предприниматели активно участвуют в акции #МойБизнеспомогает, совместно проводят благотворительные программы, реализовать которые самостоятельно им было бы не под силу», – отметила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

География акции охватывает большинство регионов России. Так, в Ростовской области под эгидой Центра «Мой бизнес» предприниматели собрали для детей из малообеспеченных и многодетных семей необходимые для летнего отдыха вещи: самокаты, мячи, наборы для тенниса и бадминтона и тд.

В Краснодарском крае состоялся благотворительный вечер с участием предпринимателей #НАГРОМКОЙСВЯЗИ, где собрали средства для полуторогодовалой Оливии с диагнозом ДЦП, подопечной Фонда «Край Добра». На полученные деньги Фонд приобретет необходимую девочке специализированную коляску.

В Пермском крае Центр «Мой бизнес» провел акцию для детей, болеющих туберкулёзом. Специалисты центра побывали в санатории «Малыш», где ребята на цветных ладошках написали свои пожелания – в основном куклы и машинки. Любой желающий имеет возможность купить подарки и принести в местный Центр «Мой бизнес», специалисты передадут их детям.

В Новгородской области был организован «Забег добрых сердец». Его участники собрали средства на курс реабилитации для 6-летнего Никиты Соловьева с детским церебральным параличом. Мальчик упорно учится ходить, вопреки диагнозу, и мечтает стать футболистом, как старший брат. К акции присоединились более сорока человек, среди которых предприниматели, сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса, чиновники, горожане. Каждый выбрал свой формат участия в спортивном мероприятии: беговая экскурсия, йога или мастер-класс по бегу.

Центр «Мой бизнес» Еврейской автономной области запустил сбор игрушек, канцелярских принадлежностей, наборов для творчества и детских книг.

В некоторых регионах акция была масштабирована. Например, в Калининградской области запущена специальная платформа, с помощью которой НКО могут запрашивать материальную, организационную и иную поддержку, а бизнес – реагировать на запросы. Это позволяет предпринимателям формировать положительную репутацию и получать налоговые преференции.

Акция #МойБизнеспомогает проходит по инициативе Минэкономразвития РФ с 2020 года. За это время участие в ней приняли тысячи предпринимателей, которые помогли десяткам тысяч детей, пожилых людей и других нуждающихся.

Центры «Мой бизнес» действуют в 84 регионах страны и оказывают меры господдержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI