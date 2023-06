Информация об изменениях по инструменту CNY_CLT

Source: MIL-OSI Russian Language News

Уважаемые клиенты срочного рынка,

В 2022 году на Московской бирже были запущены обновленные фьючерсные контракты на курс CNYRUB (торговый код CNY). В данный момент требуется осуществить привязку этих фьючерсов к соответствующему профилю актива с валютного рынка.

В конце апреля Московская Биржа проводила клиентское тестирование данного процесса на тестовом полигоне срочного рынка. Новость об этом была размещена на сайте Биржи в конце апреля (Московская Биржа | Тестирование изменения привязки инструмента CNY_CLT к фьючерсам CNY (moex.com)).

В первых числах июня планируется провести финальный этап процесса перепривязки.

Начиная с 01.06.2023 в течение недели поэтапно будут проводиться работы по настройке внутренних систем Биржи, в результате которых будет установлено соответствие фьючерсного контракта CNY профилю базового актива (курсу китайского юаня к российскому рублю на валютном рынке). Это действие необходимо для оптимизации расчета гарантийного обеспечения по контракту в части неттинга рисков.

В четверг 01.06.2023 будет переименован старый профиль актива CNY_CLT в CY_CLT. Соответственно, после вечерней клиринговой сессии четверга вместо позиций по инструменту CNY_CLT в торговых терминалах появятся эквивалентные позиции по инструменту CY_CLT.

Основной этап работ будет проведен на выходных 03.06.2023 – 04.06.2023, когда будет осуществлена перепривязка базового актива (с новым идентификатором) к инструменту CNY_CLT.

В понедельник 05.06.2023 состоится обратная замена позиций, то есть в терминалах вместо позиций по инструменту CY_CLT и появятся эквивалентные позиции по инструменту CNY_CLT, но уже с новым идентификатором.

Начиная с 06.06.2023 в течение нескольких дней будут проводиться технические работы по выводу из систем старых активов и профиля CY_CLT, но на клиентских позициях это никак не отразится.



