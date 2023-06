Дмитрий Вольвач: передовые идеи молодежи внесут серьезный вклад в развитие евразийского региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Высшей школе экономики завершился VI Международный форум ЕАЭС, посвященный развитию Союза в условиях обострения геополитической напряженности. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

«Региональное партнерство в рамках ЕАЭС – это не только дополнительный инструмент обеспечения качественного и устойчивого экономического роста стран- участниц Союза, но и важнейший фактор формирования единого культурного пространства в евразийском регионе», – подчеркнул замминистра.

В ходе дискуссии участники обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся развития евразийской интеграции. Обсудили реализацию стратегических направлений развития евразийского объединения до 2025 года, процесс формирования диалога в рамках экологической и климатической повестки, развитие финансового партнерства между странами ЕАЭС в условиях санкций и научно-технического сотрудничества – в эпоху цифровой трансформации.

Особое внимание участники встречи уделили вопросу развития кооперационного потенциала ЕАЭС, а также включению в процесс интеграционного взаимодействия гуманитарного трека, который охватывает сферу образования, здравоохранения, туризма и спорта.

«Нам необходимо поддерживать регулярный диалог на уровне молодых экспертов, поскольку передовые идеи и инициативы молодежи в сфере евразийской интеграции позволят внести серьезный вклад в развитие евразийского региона, – отметил Дмитрий Вольвач. – Обмен мнениями по вопросам евразийской интеграции способствует наращиванию не только экономических, но и гуманитарных связей. Чем глубже интеграция, тем больше сфер нашей жизни она охватывает».

В дискуссии также приняли участие директор Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития Виктор Шахматов, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, декан Факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева, а также программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

