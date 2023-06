Дайджест #ГУУговорит на самый широкий спектр тем

Source: MIL-OSI Russian Language News

Наступило лето! Но на улице пока ещё не так жарко, как в СМИ от обилия мнений экспертов Государственного университета управления.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о причинах снижения цен на газ в Европе. Эксперт видит причины в сравнительно мягкой зиме, позволившей сохранить накопленные запасы, в политике жёсткой экономии газа в странах ЕС, которая снизила его потребление на 15-20%, а также импорте американского СПГ. Однако, в среднесрочной перспективе цены на газ в регионе будут расти. Ещё профессор Смирнов считает, что антикитайские санкции США будут эпизодическими и вряд ли смогут нанести серьёзный ущерб китайским компаниям. Штатам не выгодно, чтобы они становились всеохватными, но и полностью снимать их они не станут по политическим причинам.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов рассуждает о приостановке действия потолка госдолга США. «С точки зрения политики все логично, – указал эксперт. – Демократы рассчитывают на второй президентский срок и обезопасили себя от потрясений, связанных с возможным дефолтом. А вот с финансовой точки зрения у этого решения много изъянов. Доллар теряет свою привлекательность, с 2019 года и по наше время темпы дедолларизации в мире увеличились в пять раз». Константин Андрианов уверен, что это решение не устранит риск дефолта, а просто перенесёт его в недалёкое будущее.

— Доктор политических наук Владимир Волох рассуждает о военно-политическом кризисе в Судане. Он убеждён, что Россия держит ситуацию под контролем, но открытие военно-морской базы российского ВМФ, возможно, будет отложено. Кроме того, профессор принял участие в пресс-конференции агентства «РИА Новости» на тему: «Социокультурная адаптация иностранных граждан в Российской Федерации: вызовы и перспективы», где он рассуждал о различных категориях мигрантов.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой видит причину нейтралитета Казахстана в следовании собственным интересам и стараниях обезопасить себя от возможного негатива со стороны США, в первую очередь. «В дальнейшем Казахстан, очевидно, продолжит проведение экономической политике «на стыке». С одной стороны, будут приниматься и декларироваться более или менее формальные меры для выполнения санкционных требований. С другой стороны, Казахстан продолжит сотрудничество с Россией там, где это возможно, например, в рамках ЕАЭС или в газовой отрасли», – считает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказывает почему сложно воспитать финансовую грамотность. Обычный гражданин сам себе бухгалтер, аудитор и контролёр без соответствующих навыков. Старшему поколению сложно развить в себе финансовую грамотность, потому что его представители привыкли уделять особое внимание только расходам и накоплениям, а младшему сложно удерживаться от неразумной траты денег. Ещё Наталья Казанцева назвала продукты, которые подорожают в связи с ослаблением рубля. Из-за усложнения логистики и падения рубля за лето на 3-5% подорожают ввозимые в Россию средиземноморские продукты, а также чай, кофе, какао, ряд импортных вин, отдельные виды овощей и фруктов.

— Доцент кафедры социологии и психологии управления ГУУ Лариса Шураева дала советы родителям, чьи дети столкнулись с травлей в интернете. «Если подросток стал более замкнутым, начал отдаляться от семьи и близких, говорит, что считает себя неудачником, нужно срочно принимать меры, — говорит эксперт. — Важно поговорить с ним, предложить ему заблокировать ту или иную страницу, чат в социальной сети или даже сменить номер телефона».

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина опровергла слухи о повышении первоначального взноса по ипотеке до 20%. С 1 июня Центробанк несколько ужесточил условия, при которых банки могут не применять запретительные надбавки по ипотечным кредитам. Теперь это касается лишь заёмщиков с первоначальным взносом не менее 20 процентов и предельной долговой нагрузкой не выше 60 процентов. Кредиты с низким первоначальным взносом останутся, но будут дороже для клиентов. Ещё Галина Сорокина оценила инициативу ввести государственный кешбэк на отечественные товары. Она отмечает, что надо развивать российскую электронику, но при этом ограничивать импортную. По её мнению, ввести льготы для производителей одежды и обуви менее реально, так как сложнее определить национальный характер производства. Кроме того, профессор Сорокина привела сразу несколько аргументов против введения шестидневной рабочей недели. Положительный эффект от этого не ясен, усталость и, как следствие, травмоопасность повышается, а объёмы потребления товаров и услуг понижаются, что плохо влияет на экономику. Поэтому, несмотря на периодические попытки продвинуть идею шестидневной рабочей недели, это вряд ли произойдёт в реальности.

Горячо поддерживаем Галину Сорокину и уходим на заслуженный отдых в субботу и воскресенье.

