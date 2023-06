ГУУ и Университет Бернардо О’Хиггинса обсудили сотрудничество

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

2 июня состоялась встреча руководителей Государственного университета управления и Университета Бернардо О’Хиггинса, расположенного в Чили.

В ходе совещания руководители университетов определили направления дальнейшего взаимодействия, в том числе проведение совместных фундаментальных исследований междисциплинарными международными коллаборациями ученых, реализация проектов в области институциональной экономики, агробиоинженерии, искусственного интеллекта, а также академическая мобильность и сетевые образовательные программы

В состав чилийской делегации вошли ректор Университета Бернардо О’Хиггинса Клаудио Руфф, президент университета Хосе Хоакин Гонсалес, директор по обеспечению качества образования Умберто Леон и начальник центра научных исследований в кибербезопасности Надежда Аббас, которая является выпускницей нашего университета.

Государственный университет управления представляли ректор Владимир Строев, проректор Артем Терпугов, проректор Мария Карелина и директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов.

Владимир Строев рассказал представителям чилийского вуза о созданном в 2022 году Евразийском сетевом университете, координационный совет которого он возглавляет и чей секретариат базируется в ГУУ.

«Сегодня в ЕСУ входят более 20 университетов из стран ЕАЭС. Надеемся, что география участников будет и дальше расширяться, в том числе за счет Латинской Америки. Разработка и реализация сетевых программ и совместных научных исследований имеют свои сложности, но обладают высоки потенциалом и эффективностью», – отметил ректор.

Владимир Филатов представил ряд проектов, реализуемых в университете, в том числе результаты исследований в области искусственного интеллекта.

«Колоссальный опыт ГУУ позволяет наращивать инженерные компетенции в различных областях для того, чтобы соответствовать требованиям времени и решать важные стратегические задачи, в том числе – достижения технологического суверенитета», – заметил Владимир Строев.

В свою очередь южноамериканские гости показали презентации учебных программ и научных центров Университета Бернардо О’Хиггинса, отметив его высокие позиции в мировых рейтингах, развитую систему патентования разработок и открытость к сотрудничеству с иностранными вузами.

«Для нас важно развивать международное взаимодействие. 10% профессорско-преподавательского состава нашего вуза – иностранцы. Привлечение сотрудников из других стран – принципиальная позиция многих лидеров международных рейтингов образовательных организацией. Наш университет расположен в столице небольшой страны, но мы реализуем десятки программ по всему миру», – подчеркнул президент университета Хосе Хоакин Гонсалес.

Клаудио Руфф также заметил, что «для нас особенно значимо и интересно познакомиться с вузом, в котором обучалась наш профессор и руководитель многих исследований. Мы высоко оцениваем ее знания с первых лет работы. Она отличный сотрудник, вы ее хорошо подготовили».

В завершении встречи для представителей чилийского университета провели экскурсию по ГУУ, в том числе показали Музей, который очень заинтересовал гостей и получил от них высокую оценку.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI