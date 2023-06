В ОАЭ состоялся III Форум российских и арабских университетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

31 мая – 1 июня 2023 года в Университете Шарджи (ОАЭ) состоялся Третий форум Федерации ректоров российских и арабских университетов, организованный Российским Союзом ректоров (Россия), Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова (Россия), Ассоциацией Арабских университетов и Университетом Шарджи (ОАЭ).

Форум является ключевым событием научно-образовательного сотрудничества России с 400-миллионным арабским миром. Его сопредседателями выступили президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий и президент Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама. По итогам форума В.А. Садовничий и Амр Эззат Салама подписали совместное Коммюнике.

Масштаб и формат мероприятия носит масштабный характер, соответствуя вектору приоритетного развития отношений со странами Глобального Юга, особенно Ближнего Востока. В Форуме приняли участие около 200 ректоров и представителей ведущих университетов России и стран Арабского мира, а также руководство министерств науки и высшего образования России, ОАЭ, Египта, Омана, Судана и Ливии. Высокий уровень организации и проведения Форума подтверждается участием высокопоставленных представителей принимающей стороны, а также министров образования ряда арабских стран, многочисленных делегаций университетского сообщества, профильных министерств, ведомств, инновационно ориентированного бизнеса. В частности, с приветствиями к участникам Форума обратился Его Высочество шейх Султан бен Ахмед Аль Касими, заместитель эмира Шарджи, президент Университета Шарджи.

В своем выступлении ректор МГУ имени М.В.Ломоносова В.А. Садовничий от имени российской делегации поблагодарил руководство Эмирата Шарджа и Университета Шарджа за теплый прием и безупречную организацию мероприятия. Его свидетелями стали ректоры и руководители ведущих российских университетов, всего более 60 человек, представляющих одну из ведущих общественных организаций России – Российский Союз ректоров. РСР объединяет порядка 700 университетов России, являясь штабом разработки и экспертизы ключевых государственных решений в области образования и науки.

Развитие международного сотрудничества с университетами и научными учреждениями разных стран всегда находится в зоне особого внимания Союза. По инициативе и под эгидой РСР создан ряд двусторонних и многосторонних международных межвузовских ассоциаций, проводятся форумы ректоров университетов России и зарубежных стран. Начиная с 2000 года, было проведено более 80 форумов с участием 6000 ректоров российских и зарубежных вузов. Два из них – с ректорами арабских университетов в партнерстве с Ассоциацией арабских университетов, которую возглавляет почетный профессор Московского университета, профессор Амр Эззат Салама.

И Первый Форум в Бейруте, в Ливане, в 2018 году, и Второй Форум в Москве, в Московском университете, в 2019 году стали прорывными для российско-арабского университетского диалога. Третий Форум Федерации ректоров университетов России и стран Арабского мира в Шардже стал самым масштабным: в его работе приняли участие более 150 университетов России и стран Лиги Арабских государств.

В своем докладе В.А. Садовничий рассказал о сегодняшнем дне Московского университета – старейшего и крупнейшего университета России. Сегодня МГУ – это более 40 факультетов, 15 научно-исследовательских институтов, медицинский научно-образовательный центр, более 100 тысяч сотрудников и обучающихся, самая большая аспирантура – более 4000 человек, около 300 членов государственных академий. Масштабный проект создания междисциплинарных научно-образовательных школ в структуре университета и научно-технологической долины МГУ на его новой территории поддержаны руководством страны, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

В.А. Садовничий представил примеры сотрудничества компаний-резидентов научно-технологической долины МГУ с университетами и компаниями стран арабского мира. Так, компания «СПУТНИКС» совместно с Университетом Короля Сауда подготовила космическую миссию КьюбСэт 1Ю (CubeSat 1U) с камерой для съемки Земли из космоса. Аппарат был запущен в марте 2021 года и до сих пор функционирует на орбите.

Традиционно сильные космические компетенции России и Московского университета – это одна из точек возможного приложения совместных усилий российских и арабских университетов. В подтверждение этого тезиса ректор МГУ пригласил арабских коллег принять участие в одном из космических проектов университета и совместно создать и вывести на орбиту спутник. Сейчас Московский университет в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы «Фундаментальные и прикладные исследования космоса» переходит к подготовке развёртывания собственной группировки малых космических аппаратов «Созвездие-270». В ближайшие 10 лет также планируется создание и запуск первой университетской орбитальной обсерватории для поиска экзопланет.

По словам ректора, университет имеет огромный опыт в этом направлении. Достаточно сказать, что первый свой спутник МГУ запустил в 2005 году, а в 2016 году еще одна университетская миссия стартовала в рамках инаугурационного запуска космического корабля с нового российского космодрома «Восточный». Тогда стартом руководил лично глава российского государства.

Сотрудничеством в космосе интернациональное научно-образовательное партнерство с участием МГУ вовсе не исчерпывается. Академик В.А. Садовничий обрисовал систему международных связей Московского университета. МГУ имеет пять зарубежных филиалов, а также российско-китайский совместный университет в городе Шэньчжэне с двумя тысячами студентов. Все филиалы были созданы по просьбе руководства этих государств и вносят существенный вклад в развитие своих стран. В них сейчас реализуется более 60 образовательных программ. Там учится более 3000 студентов, более 7000 человек уже выпущены. В настоящее время в МГУ обучается около 11 тысяч иностранных студентов из 70 стран мира. Также с зарубежными партнерами университет реализует программы академической мобильности, совместные научные исследования, образовательные программы.

Виктор Антонович рассказал и о форматах многостороннего межуниверситетского взаимодействия. Это межвузовские ассоциации, консорциумы, сетевые университеты, активно участвующие в формировании единой системы Большого евразийского партнерства в области образования и науки. Например, в Евразийский сетевой университет входят более 20 университетов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В состав его участников ректор МГУ предложил войти и университетам арабских государств.

Говоря о развитии сотрудничества России со странами Арабского мира, В.А. Садовничий подчеркнул, что у Московского университета в данный момент более 30 действующих соглашений о сотрудничестве с университетами Алжира, Египта, Йемена, Иордании, Ирака, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Сирии, Саудовской Аравии.

Так, в феврале 2018 года в Ливане, в долине Бекаа, открылся Российско-Ливанский культурно-образовательный центр «Диалог» на базе международной школы с классами обучения русскому языку. С другой стороны, одна из старейших кафедр Московского университета – это кафедра арабской филологии Института стран Азии и Африки МГУ. В Московском университете действует студенческий арабский клуб, где российские и арабские студенты общаются, проводят совместные мероприятия.

Президент Российского Союза ректоров сказал и о значении такого проекта, как Московский международный рейтинг «Три миссии университета», пригласил арабские университеты активно участвовать в этом рейтинге.

Среди других интернациональных по своему духу и масштабу научно-образовательных проектов, запущенных по инициативе МГУ и РСР, – Национальная платформа «Открытое образование», Фестиваль науки «Наука 0+» («Наука для всех»), Международная научная конференция «Ломоносов». Все они объединяют сотни тысяч студентов, аспирантов, молодых и маститых ученых из разных стран мира, популяризаторов науки, всех, кто интересуется ее развитием и ролью в современном мире. Ректор МГУ пригласил принять участие в этих проектах своих коллег, а представителей профильных министерств и ведомств – оказать возможную поддержку.

В заключение своего выступления В.А. Садовничий отметил особое значение Третьего российско-арабского ректорского форума для всего комплекса гуманитарных связей России и стран Арабского мира, выразил уверенность в стратегическом характере его влияния на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества и развитие деятельности Федерации ректоров российских и арабских университетов как модератора научно-образовательного диалога наших стран.

Работа Форума прошла в формате пленарного и сессионных заседаний по следующим темам: «Стратегии межуниверситетского академического сотрудничества и программ молодежного взаимодействия в области профессиональной подготовки, совместных мероприятий и спортивных программ: опыт российских и арабских университетов», «Совместные научные исследования между российскими арабскими университетами: планирование совместных научных и академических программ», «Академическая аккредитация, качество образования и международно-академический рейтинг арабских и российских университетов».

В качестве модераторов и докладчиков в работе Третьего Форума Федерации ректоров университетов Российской Федерации и стран Арабского мира приняли участие ректор Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина В.А. Кокшаров, ректор Адыгейского государственного университета Д.К. Мамий, ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, председатель Ассоциации медицинских и фармацевтических вузов П.В. Глыбочко, ректор Ульяновского государственного университета Б.М. Костишко, ректор Российского Нового университета, руководитель Ассоциации негосударственных вузов России В.А. Зернов, директор Университета Иннополис К.В. Семенихин и другие представители российской высшей школы.

Первый форум Федерации ректоров российских и арабских университетов прошел 19 февраля 2018 года в Бейруте (Ливан), второй Форум состоялся 28 ноября 2019 года в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. В 2018 году была создана Федерация российских и арабских университетов, в состав которой в настоящее время входят 70 ведущих университетов Российской Федерации и стран Арабского мира. Федерация содействует укреплению научно-образовательных связей между вузами России и арабских стран, создает условия для развития студенческих обменов, академической мобильности преподавателей, сотрудничества ученых России и 23 стран арабского мира.

