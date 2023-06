В новых российских регионах в июне стартует программа льготного кредитования МСП

Source: MIL-OSI Russian Language News

равительство РФ утвердило параметры программы льготного кредитования предпринимателей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.



По условиям программы субъекты МСП смогут получить средства на любые цели предпринимательской деятельности по ставке до 10% годовых сроком до трех лет. Максимальный размер займа – 50 млн рублей. Кредиты будут выдаваться под поручительство «Корпорации МСП». Это позволяет снизить объемы необходимого банкам залогового обеспечения — уровень покрытия «зонтичным» поручительством составляет 50% от суммы кредита.



В первой половине июня Минэкономразвития России будут отобраны кредитные организации для участия в программе, и уже во второй половине июня предприниматели смогут обратиться за получением льготного кредита.

Общий объем кредитования по программе в 2023-2025 гг. составит до 10 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей планируется выдать предпринимателям уже в текущем году. Финансироваться программа будет за счет средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Льготные кредиты — первый шаг в запуске на территории регионов полновесной господдержки бизнеса. Следующим шагом станет доступ предпринимателей всех 4 субъектов к льготному лизингу. А уже осенью начнут работу центры «Мой бизнес», предоставляющие меры поддержки на территории всей России. Помимо этого, предприниматели новых регионов в нынешнем году смогут воспользоваться услугами региональных гарантийных организаций, которые значительно облегчают процесс получения МСП банковских кредитов», — сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.



Ранее министр назвал интеграцию новых российских регионов в реализацию мер господдержки одним из важных направлений развития МСП в горизонте до 2030 года. Максим Решетников отметил, что показатель охвата предпринимателей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей мерами поддержки необходимо довести до уровня не ниже среднероссийского.

