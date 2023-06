Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами (01.06.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Установлены факты манипулирования рынком в период с 22.04.2022 по 11.05.2022 при совершении сделок с фьючерсными контрактами1 (далее — фьючерсы) на организованных торгах.

Сделки с фьючерсами, заключенные Ведерниковым Евгением Вячеславовичем и Секушиной Татьяной Валерьевной по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов в 100% случаев.

Как показала проверка, указанные сделки относятся к манипулированию рынком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 224-ФЗ).

Соответственно, Ведерников Е.В. и Секушина Т.В. нарушили запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Банк России направил Ведерникову Е.В. и Секушиной Т.В. предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц также приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

1 Фьючерсные контракты на Индекс МосБиржи (MIX-3.23), на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» (ROSN-12.24 и ROSN-3.25).

