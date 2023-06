Банки с базовой лицензией: диалог с регулятором

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при участии Ассоциации банков России провела встречу с представителями банков с базовой лицензией (ББЛ).

«Небольшие кредитные организации, особенно работающие в регионах, способствуют повышению доступности банковских услуг. При этом не секрет, что у таких банков есть своя специфика. Мы учитываем это в регулировании, в том числе чтобы обеспечить адекватные возможности для роста и развития банков с базовой лицензией. Мы готовы и дальше развивать их регулирование с учетом меняющихся экономических обстоятельств. При этом хотелось бы, чтобы банки также проявляли инициативу, более активно используя уже имеющиеся ресурсы для повышения конкурентоспособности своих бизнес-моделей», — сказала Эльвира Набиуллина. В ближайшее время Банк России планирует: — поддержать предоставление ББЛ права открывать корсчета в иностранных банках на постоянной основе; — расширить перечень ценных бумаг, в которые могут инвестировать ББЛ; — рассмотреть возможность распространить на ББЛ программу стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и адаптации экономики; — уточнить порядок резервирования условных обязательств кредитного характера, что снизит нагрузку на капитал банков; — продолжить работу с Минфином России и другими ведомствами по переходу на кредитный рейтинг как основной критерий доступа банков к публичным средствам и по обеспечению конкурентного доступа к программам субсидированного кредитования. Регулятор предложил банкам рассмотреть варианты создания так называемых специальных банковских объединений, поскольку партнерство между банками может помочь развитию их бизнес-моделей — снижению затрат (например, на ИТ и маркетинг), увеличению масштабов бизнеса и клиентской базы. Это только начало обсуждения, Банк России готов в дальнейшем более предметно рассмотреть с кредитными организациями такие идеи при наличии заинтересованности с их стороны.

