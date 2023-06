Андрей Белоусов: стандартизация и бесшовность стали ключевыми подходами в региональной инвестиционной политике

Source: MIL-OSI Russian Language News

о конца года Минэкономразвития завершит создание современных институтов по взаимодействию с инвесторами во всех регионах страны. Эту работу ведомство ведет в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством Первого заместителя Председателя Правительства.

Андрей Белоусов доложил Президенту о состоянии региональных инвестиций. Создание и внедрение универсальных, понятных и благоприятных для инвесторов правил во всех регионах страны является ядром инвестиционной политики, подчеркнул вице-премьер.

«В этом году региональный инвестиционный стандарт будет внедрен, и подтвержден бизнес-объединениями, во всех регионах страны. Общий объем инвестиций в основной капитал планируется на уровне почти 30 трлн рублей. Планируем продолжать эту работу и за счет дальнейшей стандартизации подходов к инвестиционной политике обеспечить фактически бесшовную систему поддержки инвесторов в каждом регионе страны», – сообщил Андрей Белоусов. Владимир Путин отметил объем проделанной работы и ее положительные результаты.

Пять институтов стандарта – инвестиционная декларация, карта, комитет, агентство развития, свод инвестправил – были разработаны совместно с деловыми объединениями. Именно бизнес оценивает качество внедрения стандарта. На базе «Деловой России» сформирован проектный офис. «Обратную связь» обеспечивают деловые объединения при поддержке АНО «Диалог».

«Работа по стандартизации – это фактор конкурентоспособности для того, чтобы инвесторы вкладывались в наши, российские регионы, а не в соседние государства. Совместно с Минэкономразвития и Росатомом работаем над сокращением сроков десятка процедур при строительстве новых инвестиционных проектов. И сейчас эта работа распространяется по все территории Российской Федерации», – отметил губернатор Сахалинской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Валерий Лимаренко.

После создания современной системы запуска инвестпроектов позиции ряда регионов улучшились в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. С текущего года в него включены показатели оценки качества инструментов регионального инвестиционного стандарта. Результаты будут представлены уже в июне на Питерском международном экономическом форуме.

Работу по внедрению регионального инвестиционного стандарта ведут и новые территории. Инвестиционные команды обучаются по специальной программе в РАНХиГС. В этом году четыре новых субъекта сформируют свои институты взаимодействия с инвесторами.

