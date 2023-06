Алексей Херсонцев: более 400 тысяч заявлений поступило в МФЦ в новых регионах РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

олее 400 тыс. заявлений подали жители новых регионов Российской Федерации – Донецкой и Луганский народных республик, Запорожской и Херсонской областей – в МФЦ. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на сессии «МФЦ в условиях цифровой трансформации» в рамках VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«По состоянию на 1 июня 2023 года, в МФЦ в новых регионах РФ принято почти 410 тыс. заявлений, а еженедельный прирост составляет порядка 25 тыс. Сейчас в центрах предоставляются 34 первоочередные социально значимые госуслуги. Наиболее популярные из них – это выдача ИНН (172 тыс. обращений), СНИЛС (94,2 тыс. обращений), доступ к порталу Госуслуги (56,2 тыс. обращений). До конца 2023 года все обязательные госуслуги будут доступны жителям новых регионов», – отметил замминистра.

На территории новых регионов уже открыто 58 отделений МФЦ, до конца текущего года их будет работать уже 90. Кроме того, в ДНР, Херсонской и Запорожской областях работает 6 мобильных офисов. До конца 2025 года планируется открыть 240 отделений МФЦ.

Также Алексей Херсонцев рассказал о новых сервисах и инструментах, которые появятся в МФЦ. Например, совместно с Социальным фондом России разработан инструмент для повышения безопасности получения мер социальной поддержки и услуг. При личном обращении в МФЦ гражданин сможет установить секретный код (ответ на секретный вопрос) для дальнейшей идентификации при обращении по телефону. «В МФЦ Новгородской области совместно с Росреестром мы тестируем цифрового помощника Ева. Эта интеллектуальная система упрощает работу сотрудников центра, то есть переводит документы в машиночитаемый формат, соотносит данные, находит ошибки. На анализ документа тратится 15 секунд, в результате снижается нагрузка на сотрудников и уменьшается время работы с документами. В ближайшее время к пилотированию подключится еще 8 регионов. К концу года система должна заработать по всей стране», – добавил он.

Кроме того, многие услуги и сервисы, которые еще несколько лет назад были отдельными пилотными проектами и заявлялись на конкурс «Лучший МФЦ», стали уже устойчивыми трендами, которые обеспечивают на местах новый уровень сервиса и вовлекают все больше регионов. Это, например, получение результатов услуг через постаматы, а также консультирование в режиме видеосвязи, использование голосовых помощников, чат-ботов, мобильных приложений и др.

Проект по созданию сети МФЦ реализуется по поручению Президента Владимира Путина с 2012 года. В настоящее время система МФЦ насчитывает более 12,6 тыс. подразделений, включающих 51 тыс. окон обслуживания. Только за 1 квартал 2023 года количество обращений составило более 19 млн, а уровень удовлетворенности граждан качеством услуг – 98 %.

