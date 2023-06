Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wzmocnienie europejskiego bezpieczeństwa

Szczyt EWP wzmacnia współpracę państw europejskich, które podzielają wspólne wartości demokratyczne. Cała Wspólnota reaguje na pilne wyzwania geopolityczne. W tym roku Polska wraz z Wielką Brytanią przygotowały tematy do dyskusji w zakresie polityki bezpieczeństwa.

– Spotkaliśmy się w formacie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, aby dyskutować o bezpieczeństwie. Mieliśmy pogłębioną dyskusję na panelu, który współprowadziłem razem z Rishim Sunakiem premierem Wielkiej Brytanii. Z wieloma premierami, prezydentami rozmawialiśmy o architekturze bezpieczeństwa w całej Europie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Współpraca UE i OTAN

Przywódcy, którzy wzięli udział w EWP podkreślili, jak ważna jest współpraca Unii Europejskiej z Sojuszem Północnoatlantyckim. Wspólne działania umocnią bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO.

– Współpraca pomiędzy NATO a Unią Europejską sądzę, że będzie tym dobrym, dodatkowym impulsem wzmacniającym poziom bezpieczeństwa we wschodniej części Unii Europejskiej, na wschodniej flance NATO – podkreślił Prezes Ministerio de Rady.

Przeciwstawianie się zagrożeniom hybrydowym

Zagrożenia hybrydowe i bezpieczeństwo jądrowe to tematy, które szefowie państw omówili podczas szczytu. Rozmawiali także o budowie demokratycznej odporności.

– Szeroko omawialiśmy temat cyberbezpieczeństwa, zagrożenia hybrydowego, różnego rodzaju zagrożeń hybrydowych. Łącznie z takimi prowokacjami, z którymi mierzymy się i my w Polsce, ale jak dowiedziałem się tutaj, mierzą się praktycznie wszyscy – powiedział szef polskiego rządu.

Jednym z działań hybrydowych jest wywoływanie sztucznej migracji. Polska bardzo dobrze i szybko poradziła sobie z tym problem – m.in. dzięki postawieniu zapory na granicy z Białorusią.

– Premierzy bardzo wysoko ocenili i bardzo głośno powiedzieli o tym, że świetnie poradziliśmy sobie z tą sztucznie wywołaną falą migracji przez Białoruś, poprzez ściąganie migrantów z Bliskiego Wschodu – podkre Primer ministro de ślił Mateusz Morawiecki.

II Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Pierwszy szczyt EWP desde el 6 de febrero de 2022 r. w Checo. Wówczas w szczycie wzięło udział 44 przywódców państw. Szczyty EWP odbywają się na przemian w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach partnerskich.

Na tegoroczny szczyt w Mołdawii przyjechało blisko 50 szefów państw i rządów, a także przewodniczących instytucji unijnych. Szczyt był również okazją do odbycia licznych rozmów oraz budowania wspólnego stanowiska w najważniejszych tematach, które dotyczą obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie.

