Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

30 мая студенты естественнонаучных факультетов МГУ встретились с помощником вице-премьера России Антонием Швиндтом, чтобы поговорить о задачах и вызовах научно-технологического развития России. Встреча прошла под эгидой Десятилетия науки и технологий и была поддержана инициативой «Площадки для взаимодействия науки, бизнеса, государства и общества». Мероприятие состоялось в недавно открытом коворкинге Московского университета.

Во встрече приняли участие студенты химического, биотехнологического факультетов, факультетов фундаментальной физико-химической инженерии, биоинженерии и биоинформатики, наук о материалах.

Антоний Швиндт рассказал ребятам о принципиальных решениях, которые сейчас принимаются на уровне Правительства России, а также о перспективах и карьерных траекториях будущих ученых и инноваторов в высокотехнологичных сферах. «Наш разговор с вами стал следующим шагом после встречи с ректором МГУ и деканами ваших факультетов, на которой мы обсуждали ровно те же темы, – отметил гость Московского университета. – И нам важно услышать ваше мнение, узнать, какие идеи и предложения есть у молодежи».

Как подчеркнул Антоний Швиндт, сейчас, в рамках Десятилетия науки и технологий в России, у молодых ученых появилось много возможностей для самореализации. В частности, он рассказал о задаче по актуализации Стратегии научно-технологического развития России, а также о нескольких мегапроектах, работа над которыми позволяет конкретизировать критические технологии, которые необходимо реализовать в первую очередь. Например, уже проработаны мегапроекты по микроэлектронике и станкостроению, на очереди – мегапроект по мало- и среднетоннажной химии. Представитель аппарата Правительства сделал упор на важности этого мегапроекта, так как без химической промышленности невозможно полноценно развить никакую другую.

Студенты задали много очень конкретных и, как отметили гости, взрослых вопросов, показав тем самым и осведомленность в вопросах поддержки со стороны государства, и озабоченность собственным будущим.

По итогам встречи идеи и предложения студентов, а также представленные ими проекты по улучшению научной инфраструктуры будут рассмотрены аппаратом Правительства с целью возможной поддержки и масштабирования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI