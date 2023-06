Профессору Антонине Юдиной присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Антонина Юдина

убернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по поручению руководителя страны вручил в Смольном государственные награды и поощрения Президента Российской Федерации.

Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» получила профессор кафедры технологии строительного производства СПбГАСУ Антонина Юдина.

Антонина Фёдоровна Юдина работает в вузе почти 50 лет. Она подготовила шесть кандидатов наук, опубликовала более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе две монографии, восемь учебников, 22 учебных пособия; участвовала более чем в 100 международных научных конференциях, в том числе за рубежом. Обладатель Почётной грамоты Министерства образования и науки РФ и звания «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Антонина Фёдоровна – действительный член Петровской академии наук и искусств, заместитель председателя диссертационного совета СПбГАСУ по специальности 05.23.08 Технология и организация строительства Д 212.223.07, член диссертационного совета СПбГАСУ по специальности 05.23.08 Технология и организация строительства Д 212.223.07, заместитель председателя диссертационного совета СПбГАСУ по специальности 05.23.08 Технология и организация строительства Д 212.223.07, председатель государственной аттестационной комиссии по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в Санкт-Петербургском государственном аграрном университете.

Поздравляем Антонину Фёдоровну с присвоением звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» и желаем дальнейших успехов!

