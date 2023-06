Политех развивает сотрудничество с китайскими городами Таншань и Шеньжень

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Политехнический университет в составе делегации от Санкт-Петербурга, принял участие в программе мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Санкт-Петербургом и китайскими городами Таншань и Шеньжень. В делегацию вошли представители вузов города, сферы культуры, туризма и бизнеса. Организатором программы визита выступила компания «Мост дружбы» — многолетний партнер СПбПУ в области рекрутмента иностранных абитуриентов.

18 мая 2023 г. в Таншане состоялась торжественная церемония подписания дорожной карты по сотрудничеству между Комитетом поДелегация Политеха в Таншане внешним связям Санкт-Петербурга и канцелярией по иностранным делам народного правительства города Таншань. Программа сотрудничества рассчитана на 2023-2025 годы и охватывает сферы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, культуры и туризма, высшего образования и содействия продвижению русского языка.

18 мая 2023 года представители СПбПУ провели встречу с Ци Сивэй Вице-президентом Северо-китайского университета науки и технологии (North China University of Science and Technology, NCUST) и Ван Сяньчжи Директором отдела международного сотрудничества NCUST. Этот университет является одним из десяти ключевых университетов провинции Хэбэй, а численность его студентов превышает 50000 человек. Стороны обсудили возможности реализации совместных образовательных программ подготовки бакалавров и магистров, академических обменов между вузами, а также участия китайских студентов в международной политехнической летней и зимней школе СПбПУ.

19-20 мая 2023 г. в рамках программы состоялись визиты в три школы города Таншань. Для школьников выпускных классов Таншаньской восточной школы (Tangshan Oriental School), Таншаньской экспериментальной школы (Tangshan Experimental School) и Таншаньской государственной средней школы № 1 были проведены презентации образовательных программ и возможностей обучения в Политехе.

Сотрудничество Политехнического университета с Таншаньской восточной школой развивается уже более 5 лет. За это время были проведены многочисленные мероприятия, среди них: «Неделя русского языка» , программы повышения квалификации для учителей русского языка, создание совместного Подготовительного центра «Политех-Таншань» и открытие совместной подготовительной программы «Политех-Таншань».

Сегодня более 40 учеников старших классов школы изучают русский язык в рамках совместной программы, которая реализуется сотрудниками Высшей школой международных образовательных программ СПбПУ. В 2022 году выпускники Таншаньской восточной школы успешно поступили на программы бакалавриата в ИПМЭиТ.

Второй точкой программы стал Шеньжень — крупный город, расположенный на юге Китая, возле границы с Гонконгом. Шеньжень является новым и перспективным регионом Китая для привлечения иностранных абитуриентов в СПбПУ. В рамках программы состоялась первая встреча делегации Санкт-Петербурга с сотрудниками Канцелярии по иностранным делам Народного Правительства города Шеньжень, в ходе которой стороны обсудили возможные направления сотрудничества. Университеты Санкт-Петербурга также посетили Шеньженьскую школу «Хуаланг» (ShenZhen Hualang school), где провели презентации для школьников выпускных классов.

Мы надеемся, что подписание дорожной карты сотрудничества между Санкт-Петербургом и Таншанем, а в перспективе и Шеньженем, станет началом успешного долгосрочного проекта для Политехнического университета в продвижения русского языка в КНР и привлечения талантливой китайской молодежи на наши образовательные программы , — отметила Начальник управления международного образования Евгения Саталкина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI