Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal

Каждому из выступавших в этот день в Большом зале Центра культур было что рассказать из собственной практики. Оскар Хартманн превратил свою лекцию в интерактивное шоу на тему «Будущее уже здесь, но оно неравно мерно распределено» — с шутками, историями и четким бизнес-планом. Свое часовое выступление Оскар завершил советом: «Когда приходит волна, ты уже должен быть в д вижении. В 2025–2028 году придет новая волна, и кто-то окажется в правильное время в правильном месте. Это будут люди, которые делают что-то сейчас, в 2023-м, в самую неопределенность. Ваша первая задача: вы должны найти противоречивую идею. Вторая задача: найти команду и ресурсы. И быть немножко сумасшедшим, чтобы ваша бабушка, как моя, сказала: “Это плохо кончится”. Думайте долгосрочно. Если тридцать лет пытаться, рано или поздно ты поймаешь волну».

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