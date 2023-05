«100 дней здоровья»: москвичам расскажут об основах здорового образа жизни

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках проекта «Здоровая Москва» этим летом пройдет второй бесплатный марафон «100 дней здоровья». Он начнется 1 июня. Предусмотрены онлайн-занятия и личные встречи. Горожане получат рекомендации московских врачей и экспертов в сфере здорового образа жизни (ЗОЖ) по основам сбалансированного питания, ежедневной физической активности и психологического здоровья. А еще пройдут спортивные и танцевальные занятия, вебинары и мастер-классы. Самые активные участники получат призы и подарки, сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

«Второй сезон городского марафона здоровья в рамках проекта “Здоровая Москва” будет еще интереснее первого: марафон пройдет в гибридном формате. Помимо занятий спортом, участники начнут танцевать, появятся подкасты, прямые эфиры с экспертами, а также совместные мероприятия с другими столичными проектами. Неизменными атрибутами марафона останется экспертный подход лучших московских врачей и индивидуальный подход кураторов к каждому из участников, самые активные из которых получат призы и подарки. Не у всех сразу получается развить полезные привычки, многие хотят начать вести здоровый образ жизни, но не знают, с чего начать. Марафон как раз дает возможность начать заботиться о себе, но не в одиночку, а вместе с единомышленниками», — рассказали в ведомстве.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта и выполнять предложенные в личном кабинете задания. Ежедневно в течение 14 недель будут проводить вебинары и мастер-классы, а также публиковать полезные материалы. Закрепить полученные на марафоне навыки помогут специальные задания. Участникам потребуется около 15 минут свободного времени каждый день. Марафон поможет сформировать приверженность принципам здорового питания и научиться правильно относиться к собственному здоровью. Вопросы можно будет задать в чате с куратором или на онлайн-встрече с экспертами. За активность, выполнение еженедельных заданий и участие в конкурсах горожанам будут начислять баллы, а также вручать призы и подарки.

В 2022 году в марафоне «100 дней здоровья» приняли участие более шести тысяч москвичей. Они получили информацию о здоровом образе жизни, посмотрели вебинары и мастер-классы с практикующими врачами и звездами телевидения. 98 процентов слушателей внедрили полезные привычки в свою жизнь, 90 процентов научились справляться со стрессом, а у 70 процентов улучшилось качество сна. За время марафона участники прошли почти пять миллионов километров.

Организаторы — комплекс социального развития Москвы, городской Департамент здравоохранения, центры госуслуг «Мои документы» и Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы.

Павильоны «Здоровая Москва» ждут посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города.

Проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва» могут все желающие старше 18 лет, прикрепленные к городским поликлиникам. Для прохождения обследования нужен московский полис ОМС и паспорт. Адреса павильонов и полный перечень исследований есть на сайте столичного Депздрава.

Проект «Здоровая Москва» соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI