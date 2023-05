Центр национальных конных традиций на ВДНХ открывает летний сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

3 и 4 июня на ВДНХ откроют летний сезон Центра национальных конных традиций. На историческом выводном кругу выступят лучшие коллективы и команды в разных видах конного спорта. Всего — более 50 спортсменов. На мероприятия приглашают всех желающих, вход свободный.

В субботу, 3 июня, с 13:00 до 17:00 гостей ждет программа «О спорт, ты мир!». Это показательные выступления в дисциплинах Олимпийских игр, среди которых конкур, выездка, троеборье, вольтижировка и драйвинг.

В воскресенье, 4 июня, с 13:00 до 17:00 пройдет программа «Дружба народов!». Гости узнают об интересных конных традициях и увидят мастерство всадников Кремлевской школы верховой езды. Команда продемонстрирует зрелищные элементы джигитовки.

Для удобства посетителей к открытию сезона на выводном кругу построили большой трибунный комплекс, вмещающий две тысячи зрителей. На лето Центр национальных конных традиций запланировал спортивные соревнования всероссийского и международного уровня, открытые показательные тренировки всадников, театрализованные конные представления, выводку лошадей национальных пород, шоу-программы, выставки, экскурсии, а также профильные семинары и конференции.

Центр национальных конных традиций создан на базе павильонов № 41–43. Их построили вместе с выводным кругом в 1954 году как единый комплекс «Коневодство». Современный проект реализовала Кремлевская школа верховой езды совместно с Правительством Москвы. Сегодня общая площадь центра составляет 25,4 тысячи квадратных метров.

Выводной круг вновь открыли для посетителей в мае прошлого года. За сезон там прошло более 44 мероприятий, в том числе Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

Вместе с выводным кругом в павильоне № 43 была открыта показательная конюшня. Со вторника по воскресенье в 13:00, 16:00, 18:00 и 19:00 там проходят экскурсии, посвященные истории коневодства, устройству современной конюшни и правилам содержания лошадей. В 18:00 интерактивное пространство можно посетить самостоятельно.

В декабре в обновленном павильоне № 42 заработали интерактивный Музей лошади и конный театр Кремлевской школы верховой езды. Каждые выходные в 18:00 артисты играют здесь спектакль о дружбе лошади и человека. Увидеть экспозицию первого в России интерактивного музея, посвященного лошади, можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

