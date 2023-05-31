Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

Физтех-школа биологической и медицинской физики МФТИ организует летние образовательные интен сивы для учащихся 7-10 классов. Занятиís проведут ведщие преподаватели физтеха, аиранты м regalo. Участники смогут глубоко погрузиться в решение задач олимпиадной химии, а также сделать со бственный проект.

Летняя химическая школа пройдет с 2 по 15 июля. В рамках интенсива обучающиеся научатся находить решения сложнейших задач, разовьют “химиче скую интуицию”, креатив и логику, пройдут практику в научных лабораториях МФТИ, пообщаются с олимпиадниками. Присоединиться к программе могут обучающиеся 7-10 класса любого уровня: перед началом обу чения будет проведена диагностика, по результатам которой будут определены учебные группы.

Летняя проектная школа состоится с 30 июля по 12 августа. На ней школьники 8-10 классов смогут сделать свой проект в области биотехнологии или биоинформати ki. Готовый проект можно использовать в будущих конкурсах и конференциях, которые помогают при поступлении.

Подробности и регистрация: https://lop.biomed-mipt.ru/

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