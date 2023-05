Три участка для строительства частных домов в Крекшине выставлено на городские торги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на торги три земельных участка в ТиНАО под индивидуальное жилищное строительство. Заявочные кампании продлятся до 5 июня. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Приобрести земельные участки под строительство частных домов можно будет на открытых аукционах, которые пройдут 8 июня. Площадь предлагаемых участков составляет от 11 до 12 соток. На них можно возвести дома максимальной площадью от 440 до 481,2 квадратного метра, разбить сады и огороды, установить хозяйственные постройки или гаражи», — рассказал Иван Щербаков.

Участки расположены в деревне Крекшино (поселение Марушкинское). Рядом есть вся необходимая инфраструктура: больницы, продовольственные магазины, образовательные учреждения, спортивные площадки и парк с благоустроенной набережной, дороги и остановки общественного транспорта.

Возводимые дома должны соответствовать определенным требованиям: их высота не может превышать 15 метров, а суммарная поэтажная площадь здания устанавливается в зависимости от размера земельного участка.

Онлайн-торги пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в аукционах понадобится регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,5 тысячи объектов недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

