Студентка ФФ НГУ победила во всероссийском конкурсе «Первый шаг»

Студентка 4 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета Тамара Чучук разработала проект складной системы создания псевдоголограмм для ноутбуков с любым размером экранов. Это устройство студентка создавала специально для участия в конкурсе «Первый шаг», который проходил с 25 по 27 мая в Ставрополе. На нем молодые ученые и изобретатели представляют свои разработки для телерадиовещания, информационных технологий и кинопроизводства. Жюри высоко оценило проект – Тамара получила 9,75 балла из 10 возможных, выиграла 600 тысяч рублей и получила предложение о работе от московской компании.

— Мой проект предельно прост и легок в реализации. В его основе – явление анаморфоза, которое использовалось еще в театрах Древнего Рима. Правда, вместо оргстекла римляне использовали хорошо натянутую прозрачную ткань, актеры находились под сценой, а зрители видели их проекцию. Я придумала, как применить этот эффект, используя современные технические средства. Моя система создания псевдоголограммы состоит из нескольких элементов: ноутбука, подставки под него, раздвижной установки с отражающим прозрачным экраном и компьютерного приложения, преобразующего видео для воспроизведения в подходящем режиме. Она напоминает миниатюрные пирамидки, которые ставятся на экран смартфона для получения объемного изображения. Помимо четырехгранной установки я сделала еще другую на основе явления анаморфоза, с коническим экраном. Когда я представила свой проект, программист из Таганрога Захар Понимаш подсказал, как можно с помощью программного обеспечения улучшить качество изображения и предложил дальнейшее сотрудничество, — рассказала Тамара Чучук.

Основание макета установки по чертежам Тамары изготавливали мастера экспресс-участка Института ядерной физики СО РАН. Компьютерное приложение создавал студент Механико-математического факультета НГУ Никита Ворожбитов. Сборкой конструкции занимался супруг Тамары Сергей. Автор проекта отмечает, что финансирования со стороны не было: свою идею она реализовывала за счет собственных средств и добровольной помощи. Тамара отмечает, что этот проект никак не связан с ее дипломной работой, она работала над установкой в свободное время.

Полученные за победу в конкурсе деньги студентка физфака собирается потратить на дальнейшую реализацию проекта.

— К сожалению, моя установка хорошо работает пока только в темноте. Но мы знаем, как это переделать с помощью полупрозрачных зеркал, и тогда можно будет что угодно на ней показывать, даже футбольные матчи воспроизводить. Требует доработки и приложение – пока объекты хоть и «висят» в воздухе, но остаются плоскими. Если убрать фон, наш мозг сам «доработает» их до 3D-формата. Пока я сделала установку под размер ноутбуков, но она может быть и больше – даже для самых крупных экранов. Потребуется еще 3D-принтер – нынешняя металлическая конструкция очень тяжелая, хотелось бы ее облегчить. Когда мы завершим работу, возможно, проект получится коммерциализировать, — объяснила Тамара.

Студентка мечтает о серийном производстве своей установки. Студентка уверена, для ее проекта найдется практическое применение. Например, в сфере образования, чтобы наглядно представить школьникам строение различных астрономических объектов, а также атомов и молекул. С помощью такого устройства можно будет демонстрировать обучающие фильмы и демонстрационные материалы. Можно применять ее в 3D-моделировании и при проведении видеоконференций. Но прежде, чем всерьез заняться продвижением своего изобретения в производство она намерена исследовать потенциальный рынок, чтобы узнать, насколько будет востребована установка. Завершить работу над проектом Тамара планирует через два года – к тому времени она намерена окончить магистратуру, а потом переехать в Москву, где у нее уже есть договоренность с работодателем.

В прошлом году Тамара Чучук также участвовала в конкурсе «Первый шаг», и тоже продуктивно – она была отмечена специальным призом. Тогда она представила проект онлайн-трансляций из научных лабораторий и уроков физики.

— «Первый шаг» – это не только защита проектов. Там оценивается умение участников работать в команде и находить ответы на неожиданные вопросы. В рамках конкурса проводятся беседы с руководителями отрасли медиаиндустрии, телерадиовещания и производства программного обеспечения, очень крупные корпорации, потом нас распределили по командам. Я больше не буду участвовать в нем, но готова поделиться своим опытом с теми, кто хотел бы представить свои проекты на этом конкурсе, — сказала девушка.

