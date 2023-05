Специалисты в области лучевой диагностики Китая и Москвы договорились о научном партнерстве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Рентгенологи Китая и Москвы обсудили перспективы сотрудничества и договорились о научном партнерстве. Специалисты обеих стран поделились опытом работы службы лучевой диагностики и обсудили технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). Деловая встреча состоялась в рамках крупнейшей в мире выставки медицинского оборудования CMEF (China International Medical Equipment Fair) в Шанхае. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

«Мы видим большой интерес жителей Китая к нашим научным разработкам. Недавно была опубликована статистика скачивания материалов нашего научного медицинского журнала Digital Diagnostics, мы выяснили, что чаще всего его статьи скачивают китайские специалисты — за два года выхода журнала более девяти тысяч раз. Сегодня мы представили коллегам наш уникальный московский эксперимент по внедрению технологий на основе искусственного интеллекта в лучевую диагностику, поделились научными достижениями и практическими результатами», — рассказал Юрий Васильев.

Эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику проводится на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы при поддержке Департамента информационных технологий. Сегодня искусственный интеллект помогает находить признаки заболеваний по 21 направлению, а количество обработанных с помощью него лучевых исследований уже превысило девять миллионов.

Искусственный интеллект теперь может одновременно выявить до девяти патологий на одном снимкеСтоличные ученые создали методику тестирования нейросетей по анализу лучевых исследований в медицине — Сергей Собянин

«Мы рады встречать коллег из России и заинтересованы во взаимном продолжении сотрудничества. Мы подробно изучим возможности и опыт наших дорогих гостей. В Китае сертифицировано более 55 собственных решений ИИ в радиологии», — отметил главный рентгенолог Китая Ли Шиюань.

Центр диагностики и телемедицины — ведущая научно-практическая и телемедицинская организация в структуре комплекса социального развития Москвы и столичного Департамента здравоохранения. Центр уже 26 лет отвечает за совершенствование деятельности отделений лучевой и инструментальной диагностики в столице. Он специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медучреждениях, включая телемедицинский подход.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI