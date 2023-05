Служба занятости населения поможет подросткам спланировать карьеру и найти подработку летом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 июня во флагманском центре занятости «Моя работа» на улице Щепкина пройдет бесплатное карьерное мероприятие «День подростка». Старшеклассники смогут оценить свои личностные компетенции и базовые профессиональные навыки, развить их на тренингах и деловых играх, найти подработку на лето или зарегистрировать самозанятость и монетизировать свое хобби. Карьерное мероприятие будет полезно и родителям.

«Многие подростки уже в школьные годы задумываются о будущей карьере. Познакомиться с актуальными трендами рынка труда, начать планировать свой профессиональный путь и найти подработку на летние каникулы юным соискателям помогает служба занятости. 1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке флагманского центра “Моя работа” мы проведем для ребят тематическое профориентационное мероприятие “День подростка”. Старшеклассники, готовые сразу приступить к работе, смогут посетить ярмарку вакансий и трудоустроиться на предприятия сферы услуг и общественного питания, торговли, на офисные позиции или стать самозанятыми и превратить хобби в профессию», — рассказал директор службы занятости города Москвы Андрей Тарасов.

По его словам, для тех, кто хочет оценить свои возможности и тщательно подготовиться к выходу на рынок труда, пройдут профориентационное тестирование, тренинги, деловые игры и индивидуальные консультации с карьерными экспертами. Мероприятие будет полезно и родителям. Приглашенные эксперты расскажут, как помочь ребенку стать самостоятельным, найти себя в профессии и спланировать спортивный досуг в каникулы.

На ярмарке подростки смогут пройти собеседование на вакансии крупнейших работодателей. В их числе известная сеть магазинов модной одежды, ведущий почтовый оператор, строительная компания и популярная сеть ресторанов общественного питания. Работодатели представят позиции для продавцов-консультантов, почтальонов-курьеров, помощников делопроизводителя и руководителя, поваров-кассиров. Кандидаты также смогут подобрать подходящие вакансии из агрегированной базы службы занятости вместе с карьерным консультантом.

Для старшеклассников, которые хотят разобраться в тенденциях рынка труда и получить первое в жизни предложение о работе, пройдет серия тренингов карьерных экспертов центра занятости.

Участники деловой игры «Формула твоей профессии» узнают, как осознанно выбрать специальность с опорой на таланты, а тренинг «Твой карьерный путь» поможет понять свои профессиональные интересы, научиться эффективно управлять личным и рабочим временем и выстраивать деловые отношения с коллегами и руководством.

На деловой игре «Твое первое собеседование» подростки отработают практические навыки самопрезентации и подготовят ответы на наиболее частые вопросы рекрутеров.

На тренинге «Как найти работу мечты?» участники узнают, как найти свое призвание, определят сильные стороны и составят пошаговый план поиска работы.

Деловая игра «В чем твоя сила?» поможет подросткам позиционировать себя на рынке труда с учетом типа личности и особенностей характера. Они узнают, как правильно преподносить свои способности на собеседовании.

Для тех, кто хочет превратить любимое дело в профессию и начать работать на себя, специалисты центра «Моя работа» проведут интерактивные бизнес-тренинги, а также индивидуальные консультации по регистрации самозанятости. Специалисты по организации собственного дела расскажут старшеклассникам об их предпринимательских возможностях и раскроют секреты эффективного продвижения услуг.

На мастер-классе «20 идей заработка на хобби» участники узнают, где искать источники идей для бизнеса, как монетизировать хобби и какие сервисы центр занятости предлагает начинающим предпринимателям.

Бизнес-игра «Стартап-конструктор» поможет старшеклассникам развить творческое и маркетинговое мышление, научиться убедительно предлагать свои идеи окружающим.

На практикуме «SMM-менеджер: как превратить личный блог в профессию» подростки узнают, как продвигаться в социальных сетях, отслеживать актуальные интернет-тренды, и прямо на занятии попробуют создать продающий контент.

Карьерное мероприятие «День подростка» будет полезно не только старшеклассникам, но и их родителям. Они смогут посетить тренинги и обсудить современные подходы к воспитанию и обучению подрастающего поколения, а также узнают, какие возможности организации летнего досуга есть для детей на спортивных объектах.

Руководитель центра иностранных языков и квалифицированный педагог Елена Мокеева проведет тренинг «Дети “альфа”: как воспитать гения». Она объяснит, что важно учитывать в общении с подростком и как помочь ему развивать универсальные личностные компетенции.

Представитель оператора спортивных комплексов Москвы «Мосспортобъект» расскажет, как организовать летний спортивный отдых для ребенка.

Профориентационное мероприятие «День подростка» пройдет 1 июня с 12:30 до 16:30 во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Зарегистрироваться на него можно здесь. На мероприятие необходимо взять с собой паспорт.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты на улицах Щепкина (дом 38, строение 1) и Куусинена (дом 2, строение 1). Центр для начинающих предпринимателей работает на улице Шаболовке (дом 48). Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера». Он находится по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

