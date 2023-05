Подготовка к поездке и внимание к безопасности: главные советы для путешествий с детьми на автобусе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ежедневно около 8,5 тысячи человек пользуются московскими автовокзалами, которые оснащены самыми удобными пассажирскими сервисами для поездок с детьми. На автовокзалах есть просторные залы ожидания, туалеты, кафе и вендинговые аппараты, бесплатный вайфай, а также комнаты матери и ребенка с кроватями и игрушками.

Ко Дню защиты детей в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры напомнили основные правила поездок с юными пассажирами на автобусах.

Ребенок до пяти лет может ездить на междугороднем автобусе бесплатно, если он не занимает отдельного места. Для ребят, которым еще не исполнилось 12 лет, нужно приобрести детский билет, на который сделают скидку 50 процентов. А с 12 лет юные пассажиры путешествуют по взрослому билету.

Сопровождающим ребенка может быть любой человек, но если рейс международный, то на границе потребуется нотариальная доверенность. Подробную информацию можно получить, позвонив в колл-центр по телефону: +7 499 940-08-43. Самостоятельный проезд на междугородных рейсах без сопровождения взрослых возможен с 14 лет — с момента получения паспорта.

Приобрести электронный билет на автобус без очередей можно в приложении «Метро Москвы» и на сайте Московского метрополитена. Чтобы сделать покупку, понадобятся паспортные данные. Для детей до 14 лет документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении.

«С помощью приложения “Метро Москвы” пассажиры приобрели уже более 17 тысяч билетов в другие города. Самые популярные направления — Кинешма, Воронеж, Киржач, Обнинск. Мы продолжаем улучшать транспортные сервисы для удобства горожан — такую задачу поставил Сергей Собянин. Путешествия со столичных вокзалов становятся еще комфортнее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для удобной и безопасной поездки на автобусе с детьми следует:

— подготовить все необходимые документы (оригиналы) для поездки с ребенком: его паспорт, свидетельство о рождении или другие, которые могут потребоваться для подтверждения возраста и разрешения на перевозку;

— заранее купить билеты на автобус через мобильное приложение «Метро Москвы»;

— рассказать юному пассажиру о безопасности в пути;

— позаботиться о его развлечениях, чтобы поездка не была скучной;

— убедиться, что во время путешествия ребенок пристегнут ремнем безопасности и не ходит по автобусу во время его движения;

— при поездке с младенцем взять с собой все необходимое для ухода за ним, включая пеленки, питание и сменную одежду.

Соблюдение этих правил и рекомендаций обеспечит безопасность и комфорт как детям, так и родителям.

